Як проголосувати на Євробаченні 2026: гайд для глядачів
Глядачі Євробачення 2026 зможуть впливати на результати шоу так само, як і в попередні роки — через телефон, SMS та онлайн. Водночас є кілька чітких правил, які важливо знати, щоб голос зарахували.
Як проголосувати на Євробаченні 2026
Під час прямих ефірів півфіналів і фіналу відкривається голосування. У цей момент на екрані з’являються номери учасників — саме їх і потрібно використовувати.
Основні способи голосування:
- телефонний дзвінок на спеціальний номер
- SMS із номером учасника
- онлайн-голосування через офіційні платформи (доступне в окремих країнах)
Конкретні номери та інструкції для України традиційно оголошують під час трансляції. Їх формує національний мовник, зокрема Суспільне.
Правила голосування Євробачення 2026 — що заборонено
Є базові обмеження, які діють для всіх глядачів:
- не можна голосувати за свою країну
- кількість голосів з одного номера обмежена (зазвичай до 20)
- голосування відкривається з моменту оголошення ведучими та триває обмежений час
Окремо діє система голосування для глядачів із країн, які не беруть участі у конкурсі — вони можуть віддати голос онлайн у категорії Rest of the World.
Коли відкривається голосування
Голосування відкривається під час шоу — після початку виступів або після їх завершення. Точний момент щоразу оголошують у прямому ефірі.
Після закриття голосування результати формуються за комбінованою системою:
- 50% — голоси глядачів
- 50% — оцінки національних журі
Саме ця система визначає фінальний результат і переможця конкурсу.