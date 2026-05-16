Румунія повернулася на пісенний конкурс Євробачення 2026 після дворічної паузи — і зробила це гучно, провокаційно та з поєднанням одразу кількох музичних жанрів в одній композиції.

Хто представив Румунію на Євробаченні 2026 та про що пісня Alexandra Capitanescu, читайте в нашому матеріалі.

Хто представить Румунію на Євробаченні 2026

У 2026 році країну представить Alexandra Capitanescu з піснею Choke Me. Вона виступить у другому півфіналі конкурсу у Відні під номером три.

Зараз дивляться

Свій квиток на велику сцену вона здобула через національний відбір, де отримала впевнену перемогу, адже більшість членів журі поставили їй найвищі оцінки.

Композиція Choke Me була подана на відбір ще до початку конкурсу та одразу вирізнялася серед інших заявок — як за звучанням, так і за емоційною напругою тексту.

На сцені у Відні Alexandra виступить не сама — її супроводжуватиме повноцінний бенд:

гітара — Bogdan Stoican

бас — Matei Mihail Cohal

фортепіано — Thomas Circota

ударні — Luca Alexandru Sofron

Румунія виступить у другому півфіналі 14 травня 2026 року.

Хто така Alexandra Capitanescu: біографія представниці Румунії на Євробаченні 2026

Alexandra Căpitănescu з Румунії народилася 31 липня 2003 року в місті Галац. З дитинства вона поєднувала музику та академічні інтереси: займалася вокалом із 10 років і паралельно вивчала фортепіано.

Попри творчий шлях, вона також здобула освіту у сфері медичної фізики в Бухаресті та продовжує навчання на магістратурі.

Першу популярність Alexandra отримала у 2019 році, коли виступила у шоу талантів Румунії. Справжній прорив стався після участі у Vocea României, де вона перемогла у 2023 році, вразивши журі потужними рок-вокальними виконаннями.

Після перемоги співачка підписала контракт із Universal Music Romania та почала активно розвивати кар’єру, поєднуючи рок, метал і оперні елементи у своєму стилі.

Про що пісня Alexandra Capitanescu — Choke Me

Пісня Choke Me — це емоційна та провокативна композиція про внутрішній тиск, емоційну напругу та стан, коли сильні почуття буквально “перекривають дихання”.

Назва використовується як метафора — не про буквальне значення, а про психологічний стан людини, яка перебуває під впливом власних страхів, очікувань і самокритики.

Автори пісні наголошують, що трек про вразливість і внутрішню трансформацію, а не про насильство. У композиції поєднані рок, метал і оперні елементи, що підсилює драматичність звучання.

Дискусії навколо участі Румунії у Євробаченні 2026

Пісня Choke Me викликала активне обговорення ще до старту конкурсу. Частина громадських організацій розкритикувала окремі рядки композиції, однак румунський мовник TVR наголосив, що сценічна постановка має виключно метафоричний характер.

Сама Alexandra також підкреслила, що виступає проти будь-яких форм насильства, а пісня відображає її особистий емоційний досвід.

Alexandra Capitanescu — Choke Me: переклад пісні

Привид, ти як привид

Чому ти хочеш мене приборкати?

Мені важко дихати

Ти мене чуєш?

Роби, що я скажу

І ніколи не зраджуй мене

Ти тут, щоб мені підкорятися

Хіба ні?

Все, що мені потрібно, це твоя любов

Я хочу, щоб вона задушила мене, задушила мене, задушила мене

Я народилася, щоб ти мною керував, я хочу, щоб ти задушив мене

За-за-за-задуши мене, за-за-за-задуши мене

Кохай мене, змусь мої легені вибухнути

Все, що мені потрібно, це твоя любов, я хочу, щоб вона задушила мене

За-за-за-задуши мене, за-за-за-задуши мене

Задуши мене

Задуши мене

Задуши мене

Врятуй мене

Всередині я палаю

Я хочу, щоб ти заспокоїв мене, заспокоїв мене, заспокоїв мене

Заспокой, моє тіло благає

Роби те, що я кажу

І ніколи не зраджуй мене

Ти тут, щоб слухатися мене

Хіба ні?

Все, що мені потрібно, це твоя любов

Я хочу, щоб вона задушила мене, задушила мене, задушила мене

Я народилася, щоб ти мною керував, я хочу, щоб ти задушив мене

За-за-за-задуши мене, за-за-за-задуши мене

Кохай мене, змусь мої легені вибухнути

Все, що мені потрібно, це твоя любов, я хочу, щоб вона задушила мене

За-за-за-задуши мене, за-за-за-задуши мене

Задуши мене

Задуши мене

Задуши мене

Все, що мені потрібно, це твоя любов

Я хочу, щоб вона задушила мене, задушила мене, задушила мене

Народжена, щоб ти мною керував, я хочу, щоб ти задушив мене

За-за-за-задуши мене, за-за-за-задуши мене

Кохай мене, змусь мої легені вибухнути

Все, що мені потрібно, це твоя любов, я хочу, щоб вона задушила мене

За-за-за-задуши мене, за-за-за-задуши мене

Alexandra Căpitănescu – Choke Me: відео виступу

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.