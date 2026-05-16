Одразу кілька країн відмовилися від участі в ювілейному Євробаченні 2026, яке сьогодні завершується гранд-фіналом у Відні.

Частина мовників оголосила бойкот через рішення Європейської мовної спілки залишити Ізраїль серед учасників конкурсу, інші ж пояснили свою відмову фінансовими труднощами або внутрішніми проблемами.

Серед тих, хто відмовився від Євробачення 2026, — Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Словенія, Ісландія, Андорра, Північна Македонія, Словаччина та Боснія і Герцеговина.

Які країни бойкотували Євробачення 2026 через Ізраїль

Першими про бойкот оголосили Ірландія, Іспанія, Нідерланди та Словенія. Це сталося після Зимової Генеральної асамблеї ЄМС у Женеві, де підтвердили участь Ізраїлю у конкурсі 2026 року. Згодом до них приєдналася й Ісландія.

Країни заявили, що не погоджуються з рішенням ЄМС не виносити питання участі Ізраїлю на окреме голосування. Делегати розглядали лише пакет змін до правил конкурсу, який у підсумку підтримали 65% учасників асамблеї.

Зокрема, іспанський мовник RTVE повідомив, що не братиме участі та не транслюватиме шоу. Президент компанії Хосе Пабло Лопес заявив, що санкції щодо Ізраїлю мали б обговорюватися виконавчими органами ЄМС.

Як бойкот вплинув на Євробачення 2026

Відмова одразу кількох мовників стала однією з найбільших криз конкурсу за останні роки. За офіційними даними, лише Іспанія, Ірландія, Нідерланди та Словенія забезпечили близько 28,5 млн глядачів Євробачення 2025 — це приблизно 17% усієї аудиторії шоу.

Єврофани вважають, що бойкот уже вплинув на телевізійні рейтинги та кількість голосів у півфіналах і фіналі, особливо зважаючи на те, що у 2026 році конкурс святкує 70-річчя.

Водночас директор Євробачення Мартін Грін після хвилі відмов звернувся до фанів конкурсу. Він заявив, що розуміє реакцію глядачів на події на Близькому Сході, але наголосив: конкурс має залишатися простором, “де музика об’єднує людей незалежно від їхніх поглядів”.

Хто ще відмовився від участі на Євробаченні 2026

Ще частина країн відмовилася від участі у конкурсі з інших причин — переважно фінансових.

Північна Македонія ще восени 2025 року підтвердила, що не повернеться на конкурс через обмежений бюджет. Мовник MRT заявив, що зосередиться на локальних фестивалях і планує повернення у 2027 році.

Словаччина також вирішила не повертатися на Євробачення. У STVR пояснили, що витрати на участь, логістику та ліцензійні внески є “непропорційно високими” порівняно з ефектом для суспільства.

Боснія і Герцеговина продовжує залишатися поза конкурсом через борги перед ЄМС. Колишня голова делегації Лейла Бабович пояснила, що повернення можливе лише після повного погашення заборгованості.

Андорра також остаточно відмовилася від повернення на Євробачення 2026, хоча раніше обговорювала співпрацю з каталонським мовником TV3. У підсумку мовник RTVA заявив, що не братиме участі у шоу та не працюватиме над спільною заявкою.

