Швецію на Євробаченні 2026 представляє Felicia (Феліція). Вона вийшла на сцену попри проблеми з голосом, що виникли в неї одразу після першого півфіналу.

Артистка, що виступила під номером 20, знову заспівала у фіналі трек My System.

Хто така Felicia: біографія представниці Швеції на Євробаченні 2026

Felicia раніше виступала під сценічним ім’ям Fröken Snusk. За короткий час артистка стала однією з найпомітніших нових артисток Швеції завдяки своїй манері виконання, харизмі та активності у соцмережах.

Зараз дивляться

Співачка очолювала музичні чарти країни, провела понад 300 концертів, а також перемогла у шоу The Masked Singer.

У 2025 році артистка випустила перший сингл під власним ім’ям — Black Widow. Пісня увійшла до топ-5 Spotify у Швеції. А вже у лютому 2026 року Felicia презентувала дебютний EP Serve.

Під псевдонімом Fröken Snusk вона вже брала участь у Melodifestivalen 2024 з піснею Unga och Fria, яка стала популярною на стримінгових платформах.

На Melodifestivalen 2026 співачка повернулася вже як Felicia та здобула перемогу з треком My System. Пісня отримала найвищі бали як від міжнародного журі, так і від глядачів.

Національний відбір Melodifestivalen 2026 проходив у шести містах Швеції з 31 січня до 7 березня. У фіналі, який відбувся у Стокгольмі, Felicia набрала 161 бал і посіла перше місце.

Про що пісня Felicia — My System

Композиція My System розповідає про токсичні почуття та емоційну залежність, від якої неможливо втекти навіть після розриву.

У тексті пісні героїня намагається переконати себе, що забула людину, але спогади та емоції постійно повертаються. Особливий акцент зроблено на циклічності цих переживань — від байдужості до нової хвилі прив’язаності.

Пісня поєднує попзвучання з емоційним текстом про внутрішню боротьбу, пам’ять і спроби “стерти” людину зі свого життя.

Felicia — My System: переклад пісні Моя система

Я навіть тебе не хочу

Ні, тут немає тобі місця

Будь-якого понеділка

Я забуду твій смак

Я стерла всі думки про тебе

Танцювала на твоїй могилі

Бо ти зовсім мені не потрібен

А потім пʼятниця кричить твоє ім’я

Бо зараз ти у моїй голові

Моєму серці

Частинах мого тіла

Ти завжди повертаєшся на вихідних

Ти в кожному дотику

І в думці

І в кожній склянці

Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи

(Моєї системи)

Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи

Ненавиджу наступний ранок

Ненавиджу те, як ти заставляєш мене почуватись

Я — суцільний безлад

Я мушу розібратися з собою

Серйозно

Бо зараз ти у моїй голові

Моєму серці

Частинах мого тіла

Ти завжди повертаєшся на вихідних

Ти в кожному дотику

І в думці

І в кожній склянці

Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи

(Моєї системи)

Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи

Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи

Якби я видалила всі спогади про нас

І забарикадувала усі свої стіни

Якби зашифрувала свої почуття задля безпеки

Це не мало би жодного значення

(Бо зараз ти у моїй голові)

(Моєму серці)

(Частинах мого тіла)

(Ти завжди повертаєшся на вихідних)

Ти в кожному дотику

І в думці

І в кожній склянці

Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи

(Моєї системи)

Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи

Felicia — My System: відео виступу

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.