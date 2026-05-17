Помер відомий український диктор Олександр Сафонов, якому було 82 роки.

Як повідомив у Facebook журналіст Микола Канішевський, Сафонов помер 16 травня 2026 року. Причиною смерті стала онкологія.

Диктора поховали наступного дня, 17 травня, у селі Поташ Уманського району Черкаської області.

Крім того, понад 16 років тому легенда національного телебачення переніс інсульт і був прикутий до ліжка, розповів журналіст та історик Михайло Маслій.

– Завжди життєрадісний і усміхнений епохальний диктор з еталонним українським голосом Олександр Сафонов після перенесеного у 2010-му інсульту понад 16 років був прикутий до ліжка та інвалідного візка. Цього року додалося онкологічне захворювання, яке швидко прогресувало. 28 листопада самородку виповнилося б 83… – зазначив Маслій.

Олександр Сафонов – що про нього відомо

Він був одним з відомих дикторів українського телебачення радянського та пострадянського періоду. Олександр Сафонов багато років працював на центральному телебаченні України і був одним із тих, чий голос асоціювався з новинами та офіційними ефірами. Його манера подачі вважалася зразковою для дикторської школи того часу.

Він брав участь в озвучуванні великих державних та святкових трансляцій і отримав визнання за внесок у розвиток телемовлення.

Фото: Михайло Маслій

