Актор і військовослужбовець ЗСУ Володимир Ращук після заяви про розлучення з Вікторією Білан несподівано з’явився на Великдень разом із нею та їхнім сином Яремою.

Ращук та Білан зустрілися на Великдень

Для маленького Яреми, який народився восени 2025 року, це був перший Великдень. Вікторія розповіла, що малюк мав власний святковий кошик і вперше долучився до святкових обрядів.

— У нього теж була своя корзинка, хоч і маленька, але така ж святкова, як і в дорослих. Сьогодні він вперше святив пасочку, вперше проживав це світле свято разом з нами, вперше був щедро омитий святою водичкою і навіть зробив свій перший крок у нове — почали прикорм, — поділилася емоціями акторка.

Вікторія додала, що саме такий вигляд має її материнське щастя. Вона також подякувала українським захисникам за можливість жити й святкувати у вільній країні, побажавши воїнам якнайшвидшого повернення додому.

Серед великодніх фото є й кадри з Володимиром Ращуком, який нещодавно підтвердив, що вони з Вікторією більше не разом.

Розлучення та нові стосунки Ращука

Актор, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, зізнався, що рішення про розрив було ухвалене ще під час вагітності дружини.

За словами Володимира, у його житті з’явилося нове кохання. Водночас він наголосив, що син Ярема залишається для нього пріоритетом.

Разом із тим Вікторія Білан відреагувала на ці зізнання досить гостро, натякнувши, що версія колишнього чоловіка не відповідає дійсності, і пообіцяла згодом розповісти свою правду.

Фото: Вікторія Білан

