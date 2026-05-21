Дружина телеведучого Володимира Остапчука після операції з видалення жовчного міхура заговорила про бажання вдруге стати мамою.

В Instagram блогерка відповіла на запитання підписників просто з лікарняної палати та пояснила, чому наважилася на операцію буквально за день.

Катерина Остапчук хоче другу дитину

За словами Катерини Остапчук (у дівоцтві Полтавська), лікарі порадили не відкладати видалення жовчного, якщо вона планує ще одну вагітність.

Катерина розповіла, що камені, ймовірно, з’явилися саме під час виношування первістка через фізіологічні особливості організму.

— Ризикувати під час наступної вагітності з каменями мені більш страшно, чесно кажучи, — написала Остапчук.

Також вона пожартувала, що її бажання вдруге стати мамою, маючи півторарічну дитину, вже нікого не дивує.

До слова, лікар поставив її на операцію вже наступного ранку після огляду. За словами блогерки, додатковим фактором став майбутній переїзд до Канади, адже там на планові операції можна чекати місяцями або навіть роками.

Втручання, за словами дружини Остапчука, коштувало 50 тис. грн.

Як відновлюється Катерина Остапчук

Блогерка розповіла, що операція тривала близько години під загальним наркозом. Після втручання їй зробили три невеликі отвори в животі, шви від яких вона показала у сториз.

Катерина зазначила, що найважчим виявилося саме відновлення, хоча біль не є нестерпним. Водночас жорсткої дієти чи постійного прийому ліків їй не призначали.

Фото: Катерина Остапчук

