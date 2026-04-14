Коханий телеведучої Нового каналу Лесі Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук, замилував мережу кадрами з їхнім сином Оскаром. Пара не показує обличчя малюка, проте цього разу шанувальники можуть розгледіти хлопчика більш чітко.

Наречений Нікітюк замилував відео з їхнім сином

В Instagram Дмитро поділився відео, на якому показав, як бавиться з Оскаром. Він цілує його, гладить та обіймає. Ці милі кадри чергуються з нашою болючою реальністю – війною. Так, на контрасті Бабчук показав щасливі миті з сім’єю і службу на фронті.

– Татова історія, – написав під відео коханний Лесі Нікітюк.

Підписників розчулило відео з маленьким Оскаром, а тому вони залишили чимало приємних коментарів під дописом.

І круто, і плакати хочеться від таких реалій! Дякуємо, і нехай Бог береже всіх захисників.

Сироти по шкірі від того, наскільки це сильно и зворушливо водночас.

Два світи.

Проживаємо життя моментами… Але ж наскільки сповнені щастя ці моменти.

Контрасти сьогодення.

Нагадаємо, 15 червня 2025 року Леся Нікітюк народила первістка. Телеведуча приховувала свою вагітність, і розповіла про неї після пологів.

Леся і Дмитро поки ще не одружені, проте заручені. Нікітюк зізнавалась, що вони хочуть зіграти весілля і обов’язково зроблять це, проте трохи згодом – коли Дмитру дозволить це зробити його роботи.

