Два світи в одному ролику: обранець Лесі Нікітюк зворушив відео з їхнім сином
- Обранець Лесі Нікітюк поділився в соцмережах особливими кадрами, на яких з’явився їхній син Оскар.
- Відео Дмитра Бабчука побудоване на різкому контрасті - щасливі миті з сім'єю і служба на фронті.
- Зворушливе відео викликало бурхливу реакцію у підписників, які не змогли стримати емоцій від побаченого.
Коханий телеведучої Нового каналу Лесі Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук, замилував мережу кадрами з їхнім сином Оскаром. Пара не показує обличчя малюка, проте цього разу шанувальники можуть розгледіти хлопчика більш чітко.
Наречений Нікітюк замилував відео з їхнім сином
В Instagram Дмитро поділився відео, на якому показав, як бавиться з Оскаром. Він цілує його, гладить та обіймає. Ці милі кадри чергуються з нашою болючою реальністю – війною. Так, на контрасті Бабчук показав щасливі миті з сім’єю і службу на фронті.
– Татова історія, – написав під відео коханний Лесі Нікітюк.
Підписників розчулило відео з маленьким Оскаром, а тому вони залишили чимало приємних коментарів під дописом.
- І круто, і плакати хочеться від таких реалій! Дякуємо, і нехай Бог береже всіх захисників.
- Сироти по шкірі від того, наскільки це сильно и зворушливо водночас.
- Два світи.
- Проживаємо життя моментами… Але ж наскільки сповнені щастя ці моменти.
- Контрасти сьогодення.
Нагадаємо, 15 червня 2025 року Леся Нікітюк народила первістка. Телеведуча приховувала свою вагітність, і розповіла про неї після пологів.
Леся і Дмитро поки ще не одружені, проте заручені. Нікітюк зізнавалась, що вони хочуть зіграти весілля і обов’язково зроблять це, проте трохи згодом – коли Дмитру дозволить це зробити його роботи.