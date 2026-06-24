У ніч проти 24 червня російські війська продовжили атаки по українських регіонах — під ударами опинилися Харківщина, Дніпропетровщина та інші регіони України.

Тим часом у Криму повідомляли про вибухи та перебої з електропостачанням, Угорщина загальмувала черговий процедурний крок щодо вступу України до ЄС, а у США Сенат підтримав резолюцію про обмеження участі американських військових у війні проти Ірану.

Про ці на інші події ночі та ранку 24 червня — читайте далі.

Зараз дивляться

Атака на Балаклію

Уночі російські війська атакували Балаклію на Харківщині ударними безпілотниками. Під удар потрапила житлова забудова одного з районів міста.

Унаслідок влучань пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки, магазин і господарська споруда. На місцях спалахнули пожежі, які ліквідовували рятувальники.

Під час атаки на Балаклію загинула 56-річна жінка. Ще одна місцева жителька, 21-річна дівчина, пережила гостру реакцію на стрес.

Удари по Дніпропетровщині

Упродовж ночі та ранку російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Під вогнем опинилися три райони регіону. Унаслідок нових обстрілів щонайменше двоє людей дістали поранень.

Найбільше атак зафіксували на Нікопольщині. Російські війська били по самому Нікополю, а також Покровській та Марганецькій громадах. Унаслідок ударів пошкоджено об’єкти інфраструктури, адміністративну будівлю та мікроавтобус. Відомо про двох постраждалих.

Під ударом опинився і Павлоградський район. Ворог атакував Павлоград та Межиріцьку громаду. Через обстріли пошкоджень зазнали багатоповерховий та приватний житлові будинки.

У Синельниківському районі російські безпілотники влучили по Яворницькій громаді. Там пошкоджені автозаправна станція, автомобілі та кафе.

Окремо область продовжує оговтуватися від попереднього ракетного удару по Кривому Рогу.

Уночі в лікарні померла 62-річна жінка, яка дістала важкі поранення під час російської атаки напередодні. Тож кількість загиблих у Кривому Розі зросла до чотирьох.

Також збільшилася кількість постраждалих — медична допомога знадобилася ще п’ятьом людям. Серед них і 4-річний хлопчик, який проходитиме лікування амбулаторно.

Загалом кількість поранених унаслідок удару сягнула 30 людей. Із них 17 залишаються у лікарнях, ще п’ятеро перебувають у важкому стані.

24 червня у Кривому Розі оголосили день жалоби.

Атака на Запоріжжя

Зранку 24 червня російські війська завдали удару безпілотником по одному з районів Запоріжжя. Під атакою опинилася територія автозаправної станції.

Унаслідок влучання пошкоджено інфраструктуру АЗС та автомобілі, які перебували поруч. Через удар дві автівки спалахнули, на місці виникла пожежа.

До ліквідації наслідків оперативно залучили рятувальників. Вогонь вдалося швидко локалізувати та загасити.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Наразі відповідні служби продовжують обстеження місця влучання та фіксують наслідки чергової атаки РФ по цивільній інфраструктурі міста.

Вибухи та пожежі в окупованому Криму

У ніч проти 24 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

За повідомленнями моніторингових ресурсів і місцевих пабліків, у Севастополі після вибухів виникла пожежа в районі головної електропідстанції міста, що спричинило масштабні перебої зі світлом.

Окупаційна адміністрація підтвердила проблеми з електропостачанням та заявила про переведення об’єктів у спеціальний режим роботи.

Також повідомлялося про пожежу поблизу складів матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ у районі Бахчисарая.

У Сімферополі місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі ДРЕС, а біля Гвардійського супутниковий моніторинг зафіксував осередки займання.

Повідомлення про вибухи також надходили з району Керчі.

Угорщина призупинила процедурний крок щодо вступу України до ЄС

Угорщина виступила проти погодження спільного документа Євросоюзу щодо подальшого просування України та Молдови у переговорному процесі про вступ.

За даними європейських дипломатів, Будапешт став єдиною країною, яка не підтримала відповідний крок.

Рішення не означає припинення переговорів, однак створює нову паузу у процедурному просуванні.

Україна раніше заявляла про намір відкрити всі шість переговорних кластерів уже найближчими місяцями.

Сенат США підтримав резолюцію щодо Ірану

Сенат США підтримав резолюцію про воєнні повноваження, яка закликає адміністрацію Дональда Трампа припинити використання американських військових у бойових діях проти Ірану без окремого дозволу Конгресу.

Документ підтримали 50 сенаторів.

У Вашингтоні наголошують, що рішення має переважно політичний характер, однак демонструє зростання дискусії всередині США щодо зовнішньої політики та участі у конфліктах.

Тимчасові зміни у роботі Резерв+

Міністерство оборони повідомило про тимчасове обмеження частини сервісів у застосунку Резерв+.

Причина — технічні труднощі з обміном даними між державними реєстрами.

Тимчасово можуть бути недоступними оформлення відстрочки за інвалідністю, оновлення відповідних даних та їхня перевірка через ТЦК.

У Міноборони наголосили, що вже оформлені відстрочки залишаються чинними.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 582-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.