Сили оборони уразили залізничний міст у Криму та автомобільний на Запоріжжі
- Українські військові завдали успішних ударів по залізничному мосту в Криму та автомобільному на Запоріжжі, які окупанти використовували для перекидання техніки та живої сили.
- Крім того, Сили оборони уразили низку російських пунктів управління безпілотниками, а також знищили чотири резервуари з пальним на нафтопереробному заводі в Краснодарському краї РФ.
Сили оборони України уразили автомобільний міст у Запорізькій області, залізничний міст у Криму та інші об’єкти російських військ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Сили оборони уразили два мости та інші об’єкти РФ
За інформацією Генштабу, 29 червня та в ніч на 30 червня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу РФ підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів.
Зокрема, під удари потрапив автомобільний міст у районі Азовського Запорізької області, а також залізничний міст у районі населеного пункті Ічкі у тимчасово окупованому Криму.
– Ці об’єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Результати ураження уточнюються, – йдеться у повідомленні.
Також Сили оборони України завдали ударів по пунктах управління безпілотників у районах Веселої Лопані Бєлгородської області на території РФ, Комара Донецької області, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області.
Крім цього, українські захисники уразили командно-спостережний пункт російських окупантів у районі Старомлинівки Донецької області.
Як додали у Генштабі, уточнено наслідки удару 28 червня по нафтопереробному заводу Слов’янський у Слов’янську-на-Кубані на території Краснодарського краю РФ. Підтверджено знищення чотирьох резервуарів загальним об’ємом 35 тис. куб. м, пошкодження ще дев’яти резервуарів загальним об’ємом 30 тис. куб. м, а також установки переробки нафти.