Сили оборони України уразили автомобільний міст у Запорізькій області, залізничний міст у Криму та інші об’єкти російських військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони уразили два мости та інші об’єкти РФ

За інформацією Генштабу, 29 червня та в ніч на 30 червня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу РФ підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів.

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Зокрема, під удари потрапив автомобільний міст у районі Азовського Запорізької області, а також залізничний міст у районі населеного пункті Ічкі у тимчасово окупованому Криму.

– Ці об’єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Результати ураження уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Також Сили оборони України завдали ударів по пунктах управління безпілотників у районах Веселої Лопані Бєлгородської області на території РФ, Комара Донецької області, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області.

Крім цього, українські захисники уразили командно-спостережний пункт російських окупантів у районі Старомлинівки Донецької області.

Як додали у Генштабі, уточнено наслідки удару 28 червня по нафтопереробному заводу Слов’янський у Слов’янську-на-Кубані на території Краснодарського краю РФ. Підтверджено знищення чотирьох резервуарів загальним об’ємом 35 тис. куб. м, пошкодження ще дев’яти резервуарів загальним об’ємом 30 тис. куб. м, а також установки переробки нафти.

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