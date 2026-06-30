Зараз у країнах Європи спостерігається потужна хвиля спеки. Проте синоптики зазначають, що повторення екстремальних температур, як у Франції, де місцями повітря прогрілося до 45°C, в Україні не очікується.

Україну найближчими днями ще не залишить сильна спека. У багатьох областях температура повітря буде значно вищою за кліматичну норму, а стовпчики термометрів місцями піднімуться до +35 °C і вище.

Разом із гарячою погодою зростає ймовірність гроз, злив та різкої зміни температури. Про те, коли чекати на дощі в Україні та коли спека нарешті почне відступати, читайте в нашому матеріалі.

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Україну накрила спека до +40 °C

За словами синоптика Віталія Постриганя, зараз погоду в Україні визначає потужний антициклон, який утримує спекотне повітря. Сонце активно прогріває землю, через що температура продовжує зростати.

28 червня найспекотніше було на Закарпатті. У Береговому повітря прогрілося до +38,4 °C. На Черкащині максимальні показники становили +32,6 °C.

Тривала відсутність дощів уже позначається на природі. Через суху погоду зростає ризик пожеж, а ґрунт поступово втрачає вологу.

Коли буде дощ в Україні

Багатьох українців цікавить, коли буде дощ в Україні та чи допоможуть опади послабити спеку. За прогнозом Віталія Постриганя, перші локальні дощі можливі вже найближчим часом.

30 червня в окремих районах можуть пройти короткочасні грозові дощі. Подекуди вони супроводжуватимуться градом і сильним вітром зі швидкістю до 17-22 м/с.

Однак значного похолодання разом із цими опадами ще не буде. У більшості регіонів погода залишатиметься спекотною.

Як пояснює синоптик, сильна спека створює умови для активного розвитку гроз. Коли гаряче повітря зустрічається з холоднішими повітряними масами, погода може швидко змінюватися.

Коли в Україну прийдуть дощі та прохолода

Початок липня також буде спекотним. 1-2 липня в Україні очікується сонячна погода, а температура вдень переважно становитиме +29…+34 °C. Місцями повітря може прогріватися ще сильніше.

За прогнозом синоптика, ситуація почне змінюватися вже з 3 липня. Україна опиниться на межі двох повітряних мас: гарячої та прохолоднішої, що може призвести до нестійкої погоди, гроз і дощів.

Отже, перші опади можливі вже на початку липня, а більш відчутне послаблення спеки очікується ближче до вихідних.

Коли чекати на дощ в Україні та зниження температури

За попередніми прогнозами, 4-5 липня до України почне надходити прохолодніше повітря з північного заходу. Разом із ним температура знизиться.

Вночі очікується +13…+18 °C, а вдень повітря прогріватиметься до +23…+28 °C.

Поки дощі в Україні ще не охопили всі регіони, важливо берегти себе під час високих температур.

Фахівці радять у спекотні години менше перебувати на сонці, пити достатньо води, носити легкий одяг і за можливості обмежити фізичні навантаження.

Також не варто залишати дітей чи тварин у закритих автомобілях навіть на короткий час.

Отже, найближчими днями в Україні ще пануватиме спека, однак уже на початку липня погода поступово почне змінюватися. Перші дощі прийдуть разом із грозами, а після цього очікується довгоочікуване зниження температури.

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