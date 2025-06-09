24 роки разом: Оксана Гутцайт розкрила секрет родинного щастя
Ведуча Фактів ICTV Оксана Гутцайт відзначає 24-ту річницю шлюбу зі своїм чоловіком президентом НОК України Вадимом Гутцайтом.
З цієї нагоди телезірка поділилася архівними фото у соцмережах – від знімків з весільної церемонії до спільних світлин з різних поїздок.
Оксана Гутцайт відзначає атласне весілля
За народною традицією, 24-та річниця шлюбу називається атласною або ж сатиновою. Незалежно від назви обидва матеріали символізують гладкість і легкість стосунків у ці роки.
До слова, сама Оксана каже, що запорукою її родинного щастя є кохання.
– Ми пройшли через усе: злети й падіння, радість і смуток, але завжди трималися одне за одного, – зворушливо звернулася Гутцайт до коханого.
Також вона подякувала йому за кожен спільний день та за підтримку, а ще показала рідкісне фото з весілля та світлину з дітьми.
– Наші найкращі досягнення та гордість, – пишається сином та донькою ведуча Фактів ICTV.
У коментарях підписники вітають пару і просять показати фото з архівів ще й 24-річної давнини.
- Яка чудова пара! Вітаю вас!
- Многая літа й ще довшого шляху разом!
- Красиві. Люблю. Вітаю!
- Зі святом, давай фотки 24 роки тому в студію!
- …і в горі, і в радості.
- Чудові! Мої найкращі побажання!
- Ви – суперпара та суперродина!
- Щастя і любові вам на довгі роки! Ви неймовірно чудова пара!
Оксана та Вадим Гутцайт побралися у 2001 році. За рік в них народилася донька Еліна, а у 2010-му – син Марк. Раніше в інтервʼю ведуча зізнавалася, що їй знадобилося лише три дні, щоби закохатися у свого майбутнього чоловіка.
Фото: Оксана Гутцайт