Сумщина залишається одним із головних напрямків російських атак. Через протяжний кордон із РФ прикордонні громади області практично щодня опиняються під ударами артилерії, авіабомб і безпілотників.

Яка ситуація в Сумах сьогодні, читайте в нашому матеріалі.

Ситуація на Сумщині сьогодні

За інформацією Сумської ОВА, станом на ранок 9 липня внаслідок російських атак у регіоні постраждала одна людина. Під час артилерійського обстрілу Зноб-Новгородської громади поранення дістав 56-річний чоловік.

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Також до лікарні звернувся 46-річний житель, який отримав травми ще 7 липня внаслідок удару російського безпілотника по території Середино-Будської громади.

Упродовж доби, з ранку 8 до ранку 9 липня, російські війська здійснили майже 50 обстрілів 25 населених пунктів у 13 громадах Сумської області. Найінтенсивніше ворог атакував Сумський і Шосткинський райони, застосовуючи міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Через обстріли в області зазнали руйнувань і пошкоджень приватні будинки, господарські споруди, автомобілі, торговельний центр та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у кількох громадах зруйновано житлові будинки, а також пошкоджено нежитлові приміщення й об’єкти цивільної інфраструктури.

Крім того, за минулу добу з прикордонних громад Сумщини місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції та волонтерами евакуювали дев’ятьох людей.

У Сумській ОВА також повідомили, що повітряна тривога в області протягом доби тривала 12 годин 42 хвилини.

Ситуація в Сумах: останні новини

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив в єфірі Єдиних Новин, що безпекова ситуація у Сумах залишається складною. За його словами, від початку 2026 року російські війська завдали по території області понад 12 тис. ударів.

Також Олег Григоров зазначив, що над Сумською областю щодня фіксують сотні російських безпілотників, тому сили оборони безперервно працюють над їхнім знищенням.

Лише протягом останнього тижня українські захисники знищили або подавили 1 243 ворожі БпЛА. Загалом за цей період над територією Сумщини виявили 1 424 російські безпілотники.

Очільник ОВА наголосив, що протидія повітряним атакам триває цілодобово, щоб максимально убезпечити жителів області та критичну інфраструктуру.

Суми: яка ситуація

Очільник ОВА зазначив, що російська армія значно активізувала удари керованими авіабомбами по Сумах. Якщо на початку року такі атаки були поодинокими, то лише у червні по обласному центру зафіксували 29 ударів КАБами, а від початку липня їх вже 16.

У зв’язку з цим у Сумах посилюють систему оповіщення населення. За словами Григорова, жителів попереджатимуть про наближення керованих авіабомб через гучномовці, месенджери та інші доступні канали зв’язку, щоб люди мали якомога більше часу дістатися до укриттів.

Григоров також розповів про стан постраждалих після російського удару по центру Сум 3 липня. Наразі, за його словами, кількість поранених зросла до 40 осіб, серед них дев’ятеро дітей.

Четверо постраждалих перебувають у важкому стані. Одну дитину перевезли до лікарні Охматдит, де їй надають спеціалізовану медичну допомогу. Обласна влада підтримує постійний зв’язок із лікарями та родинами постраждалих.

Яка ситуація в Сумах з паливом

Окремо начальник ОВА прокоментував російські атаки на автозаправні станції. За його словами, окупанти цілеспрямовано намагаються знищити паливну інфраструктуру області. Для координації роботи влада щотижня проводить зустрічі з власниками АЗС, а також реалізує комплекс заходів для захисту об’єктів.

Зокрема, в області посилили систему оповіщення для працівників і відвідувачів АЗС, визначили технічні рішення для додаткового фізичного захисту заправок та спільно з військовими опрацювали питання розміщення мобільних вогневих груп для їхнього прикриття з повітря.

Наразі влада разом із власниками АЗС підготувала резервні механізми постачання пального. У частині населених пунктів уже організували мобільний продаж паливно-мастильних матеріалів.

За словами Григорова, чинне законодавство не повністю враховує умови роботи АЗС у прифронтових регіонах. Саме тому Сумська ОВА звернулася до Кабінету Міністрів та народних депутатів із пропозиціями щодо необхідних законодавчих змін. За його словами, відповідна підтримка вже є.

Попри постійні атаки, дефіциту пального в області наразі немає. Григоров наголосив, що необхідні запаси сформовані для екстрених служб, комунальних підприємств, громад та інших установ, а ситуація із забезпеченням паливом залишається контрольованою.

Ситуація на кордоні Сумщини

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що заявлена Росією мета створити так звану “буферну зону” на Сумщині є недосяжною.

Аналітики наголошують, що попри заяви Кремля про необхідність “захисту прикордоння”, справжньою метою є продовження наступу та захоплення нових українських територій.

Експерти підкреслюють, що пояснення Кремля про необхідність такої “буферної зони” для захисту території РФ не відповідають дійсності.

За оцінкою ISW, українські далекобійні дрони та ракети здатні уражати цілі в Росії незалежно від просування окупаційних військ, тому створення наземної “буферної зони” не вирішує цієї проблеми.

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