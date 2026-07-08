Принц Гаррі програв у Високому суді Англії та Уельсу справу проти видавця газет Daily Mail і Mail on Sunday.

Разом із ним позов подали ще шестеро відомих британців, які звинувачували видавця в незаконному зборі приватної інформації для підготовки журналістських матеріалів.

Суддя Ніклін дійшов висновку, що позивачі не змогли довести свої звинувачення, а наданих доказів було недостатньо для підтвердження незаконних дій з боку видавця.

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Суд не знайшов доказів

Позов був поданий проти Associated Newspapers — компанії, якій належать Daily Mail та Mail on Sunday.

Серед позивачів, окрім принца Гаррі, були Елтон Джон, його чоловік Девід Ферніш, акторки Елізабет Герлі та Сейді Фрост, політик Саймон Г’юз, а також баронеса Дорін Лоуренс.

Позивачі стверджували, що журналісти використовували незаконні методи отримання інформації для своїх публікацій. Видавець категорично заперечував усі звинувачення.

У підсумку суддя заявив, що йдеться про дуже серйозні обвинувачення, тому для їхнього підтвердження потрібні переконливі докази.

За його словами, підозри, навіть якщо вони є зрозумілими, не можуть вважатися доказом незаконного отримання інформації.

Суд також прийняв пояснення журналістів Associated Newspapers щодо законних джерел інформації та не знайшов доказів того, що троє керівників видавництва надали неправдиві свідчення під час розслідування діяльності британської преси.

Що заявив принц Гаррі

Після оголошення рішення принц Гаррі та баронеса Дорін Лоуренс оприлюднили спільну заяву.

За їхніми словами, вони звернулися до суду за справедливістю та відповідальністю, однак не отримали ані першого, ані другого. Вони також назвали рішення суду “повним і очевидним замовчуванням”, додавши, що такий результат не став для них несподіванкою.

Водночас представник Associated Newspapers назвав вердикт “переконливою перемогою” Daily Mail і її журналістів.

Про що йшлося у справі

Під час розгляду суд дослідив десятки епізодів, на які посилалися позивачі. Зокрема, принц Гаррі оскаржував 14 статей, які, на його думку, були підготовлені із використанням незаконно отриманої інформації про його особисте життя.

Один із прикладів стосувався публікації 2013 року, в якій ішлося про те, що принц проведе новорічну ніч окремо від своєї тодішньої дівчини Крессіди Бонас.

Гаррі заявив, що не розуміє, як журналісти могли дізнатися про місцеперебування пари, і назвав це “моторошним”. Однак суд дійшов висновку, що самого занепокоєння недостатньо для доведення порушення закону.

Під час слухань на початку року принц Гаррі також заявив, що публікації Associated Newspapers зробили життя його дружини, Меган, герцогиня Сассекська, “абсолютно нестерпним”.

Судові суперечки Гаррі із британською пресою тривають

Нинішнє рішення стало черговим етапом багаторічної боротьби принца Гаррі з британськими таблоїдами.

У 2023 році він виграв справу проти Mirror Group Newspapers, коли суд визнав незаконний збір інформації у 15 випадках.

А торік видавець газети The Sun погодився виплатити герцогу значну компенсацію та вибачився, врегулювавши ще одну справу щодо незаконного втручання в його приватне життя.

Після нинішнього рішення суду очікується додаткове дводенне слухання, яке має розпочатися 29 липня.

Джерело : BBC

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