Принц Гаррі не зможе зупинитися в Букінгемському палаці під час свого візиту до Великої Британії, хоча його команда раніше повідомляла, що саме там він проживатиме.

Герцог Сассекський прибуває до Лондона в понеділок, 6 липня, без дружини Меган Маркл та дітей — Арчі й Лілібет.

Чому Гаррі не поселиться в Букінгемському палаці

За інформацією британських ЗМІ, король Чарльз III запропонував принцу Гаррі зупинитися в Букінгемському палаці під час його візиту до Великої Британії. Це відбулося на тлі тривалих суперечок щодо забезпечення охорони герцога та його родини.

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За даними джерел, підтвердити проживання потрібно було до кінця минулого тижня. У суботу, 4 липня, Гаррі спочатку відмовився від пропозиції, однак уже за кілька годин змінив рішення та захотів прийняти запрошення.

У Букінгемському палаці заявили, що на той момент організувати його перебування вже було неможливо. Там пояснили, що через запізніле підтвердження не залишилося часу для підготовки резиденції та роботи персоналу. Також у палаці наголосили, що до встановленого терміну офіційної згоди від герцога не отримали.

Водночас представник Гаррі заявив, що герцог розчарований таким розвитком подій. За його словами, минулого тижня він займався організацією альтернативних заходів безпеки після рішення не надавати державну охорону його родині. Лише після цього Гаррі офіційно погодився скористатися пропозицією короля.

Попри ситуацію, у Букінгемському палаці запевнили, що під час майбутніх візитів Гаррі та його родині й надалі пропонуватимуть проживання в одній із королівських резиденцій.

Меган Маркл і діти не прилетять до Лондона

Цього разу Меган Маркл, а також Арчі й Лілібет не прилетять до Лондона разом із Гаррі після того, як прохання про додаткові заходи безпеки для родини не було задоволене.

Водночас джерела не виключають, що вони можуть приєднатися до нього пізніше під час інших заходів у Великій Британії. Очікується, що наприкінці тижня Меган візьме участь разом із чоловіком у заході в Бірмінгемі, присвяченому майбутнім Invictus Games.

За інформацією джерел, Гаррі хоче показати дітям місця, пов’язані з їхньою британською спадщиною, зокрема маєток Альторп, де похована його мати, принцеса Діана. Однак головною перешкодою для цього залишаються питання безпеки.

Чи зустрінеться Гаррі з королем

За даними британських ЗМІ, під час візиту може відбутися приватна зустріч Гаррі з королем Чарльзом III, однак жодних подробиць про неї не розголошуватимуть.

Водночас зустрічі з принцом Вільямом і принцесою Уельською Кетрін наразі не очікується.

Під час п’ятиденного візиту до Великої Британії Гаррі також має відвідати заходи благодійних організацій WellChild і Scotty’s Little Soldiers, а також виступити з промовою.

Крім того, у вівторок очікується рішення суду у його справі проти видавця газети Daily Mail — компанії Associated Newspapers.

Гаррі та інші позивачі звинувачують видавця у незаконному збиранні інформації для підготовки матеріалів, тоді як компанія ці звинувачення заперечує. Якщо герцог програє справу, йому можуть довестися сплатити багатомільйонні судові витрати.

Джерело : Daily Mail

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