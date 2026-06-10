Українська нотаріусиня та блогерка Христина Горняк повідомила, що офіційно повернула собі дівоче прізвище після розлучення з телеведучим Володимиром Остапчуком.

Про зміни у документах вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши допис із жартівливим зверненням до майбутнього чоловіка.

Горняк звернулася до майбутнього обранця

У публікації Христина натякнула, що навіть у разі нового шлюбу більше не планує змінювати прізвище.

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— Привіт коханий, якщо ти колись станешся в моєму житті, то давай одразу домовимось, що в тебе буде найпрекрасніша дружина в світі, дуже турботлива, щира, відкрита, усміхнена, порядна, і так далі, але прізвище ми залишимо вже моє, дівоче, без от цих всяких змін! Наперед дякую за повагу до мого вибору, цьом! — написала вона.

Христина повідомила, що завершила процедуру зміни документів і тепер офіційно носить своє дівоче прізвище.

— Ну що ж, вітайте, нарешті я знову — офіційно Горняк! Хоча, ментально та в серці я завжди нею і залишалась! І це чудовий знак, чудовий день та і все чудово! — поділилася вона.

Горняк та Остапчук одружилися у 2020 році, а восени 2022-го оголосили про розлучення. Після розриву їхні стосунки неодноразово ставали темою публічних обговорень, зокрема через будинок під Києвом, який залишився у спільній власності колишнього подружжя.

Цього року Христина Горняк уперше публічно розповіла, чому порвала з ведучим. За її словами, причиною розлучення стало ставлення чоловіка до неї у стані алкогольного сп’яніння.

Фото: Христина Горняк

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