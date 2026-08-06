Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк поділилася хорошими новинами про стан здоров’я свого колеги та близького друга Ігоря Новінчука (відомого в мережі як Богдан Богданович), який потрапив до реанімації на початку липня.

Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

Леся Нікітюк розповіла про стан здоров’я Ігоря Новінчука

Телеведуча опублікувала спільне фото з Ігорем. За її словами, загроза для життя минула, хоча попереду на чоловіка чекає довге відновлення.

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— Трошки позитивних новин. Дякую всім, хто підтримав і молився за мого друга та колегу. Я вважаю, що найважче позаду, але попереду дуже важкий шлях реабілітації, — повідомила Леся.

Також зірка публічно звернулася до друга зі словами підтримки та властивим їй гумором:

— Ігорю, я вірю, що ти оклигаєш, бо ти потрібен всім нам. Не здавайся, ти мені сам завжди це казав. І знаєш що? Ти мені винен гроші, раптом що.

Нагадаємо, що причини госпіталізації Ігоря Новінчука не розголошуються. Шанувальники та колеги продовжують висловлювати слова підтримки та бажають йому якнайшвидшого одужання.

Фото: Леся Нікітюк

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