Дитяче Євробачення 2026: пісні фіналістів Нацвідбору, дата фіналу та де дивитися
Сьогодні, 26 вересня, о 19:00 відбудеться фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2026.
Шоу транслюватимуть одразу на кількох платформах Суспільного: телеканалі й сайті Суспільне Культура, офіційному сайті junior.eurovision.ua, ютуб-каналі Євробачення Україна.
Презентаційні відеоролики на конкурсні треки всіх шести фіналістів Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2026 доступні для перегляду на ютуб-каналі Євробачення Україна та на офіційних музичних стримінгових майданчиках.
Дитяче Євробачення 2026: всі пісні фіналістів Нацвідбору
Музичний матеріал для юних талантів підготувала музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова та реперка й сонграйтерка alyona alyona.
Режисурою презентаційних відео займався Влад Шериф. Знімання відбувалися в бібліотеці.
За задумом команди, це символ безмежності дитячої уяви, де кожен учасник є унікальною “історією”, що розпочинає свій власний розділ.
За постановку самого фінального шоу відповідають режисери Леся Подолянко та Ілля Осядлий.
За результатами жеребкування фіналісти виходитимуть на сцену в такому порядку:
1. Анастасія Пошедіна — Крила (авторка: alyona alyona)
9-річна харків’янка співатиме про талановитих дітей, їхнє прагнення відкривати світ, здійснювати мрії та йти власним шляхом, пам’ятаючи про коріння.
2. Роман Дорошенко — Say Hello (авторка: Світлана Тарабарова)
12-річний співак із Київщини презентує потужний маніфест проти булінгу. Це трек-підтримка для підлітків про сміливість бути собою та віру у власний потенціал.
3. Еріка Колесніченко — НЕ колискова (авторка: Світлана Тарабарова)
11-річна виконавиця з Білої Церкви виконає енергійний мікс мюзиклу та K-pop. Пісня закликає не чекати дива, а діяти й сміливо рухатися до мети.
4. Дмитро Карабет — Мамо (авторка: Світлана Тарабарова)
10-річний киянин присвятив свій зворушливий трек усім українським матерям, які захищають дітей та дарують їм відчуття безпеки у найважчі часи.
5. Марко Сердинський — Гори (авторка: alyona alyona)
12-річний франківець заспіває про пошук розради та внутрішньої сили у дні крихкості. Гори у пісні виступають символом спокою та місцем, де здійснюються бажання.
6. Злата Солоненко — Who am I (авторка: alyona alyona)
11-річна вокалістка з Вінниччини порушує філософське питання пошуку власного “я” у швидкому та бурхливому світі.
Нагадаємо, що переможець Нацвідбору представить Україну на міжнародному фіналі Дитячого Євробачення 2026, який пройде 24 жовтня на Мальті за участі представників із 16 країн світу.