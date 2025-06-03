Укр Рус
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Пенсії з 1 червня: які зміни очікують на українців та хто отримає надбавки
Ексклюзив
Павутина, що змінила гру: як удар по стратегічній авіації РФ впливає на війну та ядерний баланс
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
4 хв.

Яке свято 3 червня 2025 та чому не варто ображатися на інших

свято 3 червня 2025
Фото: Unsplash

У вівторок, 3 червня, відзначається Всесвітній день велосипеда, День народження парашута, Всесвітній день людей з деформацією стопи, День велосипедиста, Всесвітній тиждень серцевого ритму і Всесвітній день сидру.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 3 червня 2025 року

У церковному календарі 3 червня – день пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. Він жив у Никомидії за часів правління імператора Авреліяна. Спершу Лукиліян був прихильником язичництва, однак, пізнавши віру Христа Спасителя, він прийняв хрещення і почав проповідувати християнство.

Зараз дивляться

Святого схопили і кинули до в’язниці, де сиділи чотири юнаки-християни: Клавдій, Іпатій, Павло і Діонисій. Вони разом молилися і відкрито прославляли Ісуса Христа. За це християн засудили до смерті: юнаків обезголовили, а Лукиліян помер на хресті, до якого його прибили цвяхами.

Хто святкує день ангела 3 червня 2025 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло та Юліан.

Що не можна робити 3 червня 2025 року

Православна церква сьогодні, як і в будь-який інший день, не схвалює сварок, пліток і заздрощів. Згідно з народними прикметами, цього дня не можна лягати спати з образою на когось, інакше будуть проблеми зі здоров’ям.

Не можна залишати ввечері їжу в тарілці – накличете біду на свою сім’ю. Також забороняється відмовляти в милостині – до нещастя.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна збирати лікарські трави і засушувати їх. Дозволяєтья займатися фізичною працею як вдома, так і на городі.

Народні прикмети на 3 червня 2025 року

  • Погода дощова – в червні і липні чекайте багато опадів.
  • Зранку бджоли дуже активні – до ясного дня.
  • Високо літають ластівки – до сухої погоди.
  • увечері голосно квакають жаби – чекайте на дощ.
  • Ясний і теплий день – літо буде сонячним.
Читайте також
Церковний календар на червень 2024: коли Трійця та Петра і Павла
церковний календар свят на червень 2025

Пов'язані теми:

КалендарСвятаЦерковні свята
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь