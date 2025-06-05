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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Коли в Україні святкуватимуть Трійцю у 2025 році: дата та традиції

троица 2025
Фото: Pexels

Трійця, або П’ятдесятниця, посідає особливе місце серед християнських свят, знаменуючи собою одну з ключових подій Святого Письма – зіслання Святого Духа на апостолів.

Це свято розкриває таїнство Триєдиного Бога – Отця, Сина і Святого Духа – та символізує народження християнської церкви.

Факти ICTV дізнавалися, коли у 2025 році буде Трійця та що це за свято. 

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Коли буде Трійця у 2025 році 

У 2025 році православні та греко-католики в Україні святкуватимуть Трійцю 8 червня

Дата Трійці безпосередньо пов’язана з Великоднем й завжди відзначається на 50-й день після нього. Саме тому свято також має назву П’ятдесятниця. 

Відлік цих 50 днів починається з дня Воскресіння Христового. Оскільки дата Великодня є перехідною, то й дата Трійці змінюється кожного року. 

Що за свято Трійця і що означає  

Як зазначають у ПЦУ, християнська П’ятдесятниця, чи День Святої Трійці, має прообраз у Старому Завіті — юдейське свято з тією ж назвою, Πεντηκοστή. Водночас у канонічних книгах Старого Завіту та в традиційному юдаїзмі воно відоме під назвою свято Седмиць, адже відзначалося через сім тижнів після Пасхи.

Тож П’ятдесятниця — це наступний день після завершення семи седмиць, тобто п’ятдесятий день. 

На п’ятдесятий день після єврейської Пасхи, що символізує визволення ізраїльтян з рабства в Єгипті, Бог передав Мойсею закон на горі Синай. Водночас на п’ятдесятий день після свого воскресіння Ісус Христос, уже вознесений на небо, виконав обітницю й послав Святого Духа своїм учням. 

Чому ці події відбулися саме на 50-й день — достеменно невідомо. Втім, богослови пояснюють це так: поділ часу на тижні походить зі Старого Завіту й пов’язаний із шістьма днями творення світу і сьомим днем спочинку.  

У день П’ятдесятниці людству відкрилася повнота Божого об’явлення — Бог явив себе як Свята Трійця, Святий Дух, третя особа Трійці, зійшов на апостолів у вигляді вогненних язиків, ставши видимим і відчутним, даруючи благодать.  

Саме в цей день почала існування новозавітна церква — тіло Христове, в якому Христос є главою, а віряни — членами, поєднаними Духом Святим. Тому П’ятдесятниця вважається днем народження церкви. 

Трійця: традиції 

Українські традиції святкування Трійці багаті та колоритні, поєднують церковні обряди з народними звичаями: 

  • Напередодні Трійці будинки, храми та подвір’я прикрашають зеленими гілками дерев (особливо клена, липи, берези), травами та квітами. Зелень символізує животворну силу Святого Духа та розквіт життя. 
  • У храмах під час святкового богослужіння освячують принесену зелень, яка потім зберігається протягом року як оберіг. 
  • У народі Трійцю часто називають Зеленими святами. У цей період влаштовували гуляння, ярмарки, народні ігри та забави на природі. 
  • Напередодні Трійці, у Троїцьку батьківську суботу, згадують померлих родичів, відвідують кладовища та замовляють поминальні служби. 
  • У деяких регіонах України існував старовинний обряд, коли молоду дівчину вбирали у зелень і водили селом, співаючи обрядові пісні. 

Трійця: що не можна робити 

Як і в інші великі церковні свята, на Трійцю існують певні заборони, яких віряни намагаються дотримуватися: 

  • Не варто займатися важкою фізичною працею, працювати на землі (копати, садити), шити, в’язати, прати. 
  • Намагаються уникати прибирання, миття посуду та інших домашніх справ. 
  • Рекомендується провести цей день у мирі та злагоді, уникаючи сварок, образ та негативних емоцій. 
  • Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. 
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