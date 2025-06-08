Яке свято 8 червня 2025 та чому не варто нарікати на долю

Сьогодні, 8 червня, християнський світ відзначає одне з найбільших свят – Трійцю. В Україні цього дня вшановують працівників текстильної та легкої промисловості – їхнє професійне свято щороку припадає на другу неділю червня.

У світі 8 червня звертають увагу на тему здоровʼя та захисту у різних соціальних сферах. Цьому сприяють Всесвітній день океанів, Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках, День поінформованості про насильство щодо жінок і дітей, День расової єдності, Міжнародний день домогосподарки й домохазяїна, а ще сьогодні святкують День народження пилососа.

Факти ICTV дізналися більше про історію свят цього дня, хто сьогодні відзначає іменини, які прикмети побутували серед українців та що можна і чого не варто робити 8 червня.

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Яке сьогодні церковне свято – 8 червня 2025 року

Цього дня увесь християнський світ відзначає Трійцю, або П’ятдесятницю – одне з головних свят церковного календаря. Воно припадає на 50-й день після Великодня і символізує сходження Святого Духа на апостолів, з чого почалося поширення християнства.

В Україні це свято традиційно називають Зеленою неділею. З цим днем пов’язані давні обряди: прикрашання осель зеленню, вшанування природи та поминання предків. Ці звичаї мають дохристиянське коріння, однак збереглися в культурі й донині.

Який сьогодні, 8 червня 2025 року, день в Україні

Сьогодні в Україні відзначають День працівників текстильної та легкої промисловості. Вперше його відсвяткували 1994 року. Мета професійного дня – віддати належне фахівцям галузі, яка охоплює понад два десятки підгалузей, зокрема швейну, трикотажну, текстильну, взуттєву та шкіряну промисловість.

Сформована ще у ХІХ столітті, легка промисловість стала важливою частиною національної економіки. Свято також покликане привернути увагу до потреб оновлення та підтримки галузі, щоби українські виробники могли розвиватися й залишатися конкурентоспроможними.

Хто святкує день ангела 8 червня 2025 року

Сьогодні іменини святкують володарі таких імен: Василь, Костянтин, Павло, Теодор, Федір та Меланія. Якщо у вашому оточенні є ті, в кого 8 червня день ангела, не забудьте сказати їм кілька приємних слів.

Що не можна робити 8 червня 2025 року

Скаржитися на долю, бо постійне нарікання може привернути ще більше негараздів.

Давати в борг, особливо цінні речі чи гроші.

Проводити прибирання після заходу сонця, щоби не “вимести” добробут з дому.

Носити брудний або порваний одяг.

Також традиційно забуваємо про сварки, лайки, плітки та заздрість для покращення карми та заради профілактики від негативних емоцій.

Що можна робити сьогодні

8 червня вважається сприятливим днем для внутрішнього очищення та налагодження гармонії в родині. Це чудова нагода позбутися старих непотрібних речей, які накопичилися в домі. Вважається, що звільнення простору від зайвого допомагає залучити нові можливості та позитивну енергію.

Також рекомендується провести час із близькими, уникати конфліктів і проявляти турботу одне про одного. Це сприяє зміцненню родинних зв’язків і створенню теплої атмосфери в домі.

Звернення до природи, прогулянки на свіжому повітрі та спостереження за навколишнім світом можуть принести спокій і натхнення. Це також гарний час для роздумів і планування майбутніх дій, але без ухвалення остаточних рішень.

Народні прикмети на 8 червня 2025 року

Грім зранку – до дощу після обіду.

Багато роси вночі – день буде погожий.

Птахи перестали співати – очікується негода.

Риба плаває біля поверхні води – до дощу.

Багато комарів увечері – до спекотної та сухої погоди найближчими днями.

Качки плескаються у воді – до дощу.

Горобина рясно цвіте – до багатого врожаю вівса.

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