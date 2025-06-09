Яке свято 9 червня 2025 та чому не варто одягати чорне

У понеділок, 9 червня, відзначається Міжнародний день архівів, Всесвітній день технічного обслуговування, Міжнародний день друзів, Міжнародний день акредитації, День коралового трикутника, Міжнародний день кельтського мистецтва та Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого Кирила, архієпископа Олександрійського. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 9 червня 2025 року

9 червня у церковному календарі – день пам’яті святого Кирила, патріарха Олександрійської церкви. Протягом свого життя він активно захищав християнську віру, вів довгу і виснажливу боротьбу з єретиками та юдеями.

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Святий працював над складанням пасхалії за правилами Нікейського собору. Він встиг розписати дні святкування християнського Великодня до 20-х років VI століття.

Святитель Кирило залишив після себе багато творів. Зокрема, тлумачення на Євангелія від Луки, від Івана, Послання апостола Павла до Коринтян і євреїв, а також апологію на захист християнства проти імператора Юліана Відступника.

Хто святкує день ангела 9 червня 2025 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Іван, Кирило, Олександр, Олексій, Маріанна, Марія та Марта.

Що не можна робити 9 червня 2025 року

Сьогодні не можна заздрити, пліткувати, ображати інших. Згідно з народними прикметами, цього дня не варто одягати чорне, інакше притягнете до себе неприємності.

У Кирилів день не радять розповідати про плани на майбутнє – задумане не збудеться. Заборонено сваритися і лихословити – накличете на себе “чорну смугу”.

Що можна робити сьогодні

Наші предки вірили, що саме на Кирила починається справжня літня спека, а сонце сьогодні віддає всю свою енергію землі й рослинам.

Цього дня рекомендується очистити свій простір від непотрібного, позбутися поганих звичок і негативних думок. У святителя Кирила можна попросити захисту від недоброзичливців і зла.

Народні прикмети на 9 червня 2025 року

Вранці багато роси – до гарного врожаю.

Ворони розкричалися – буде дощ.

На небі багато зірок – буде багато грибів в цьому сезоні.

Мурахи стали активними – до гарної погоди.

Дощить – урожай буде поганим.

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