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Яке свято 22 червня 2025 та що віщують крики птахів

Яке свято 22 червня 2025
Фото: Pexels

Сьогодні, 22 червня, українці вшановують памʼять загиблих у роки Другої світової війни.

У світі на цей день  припадає низка незвичних дат – це Всесвітній день купання, День позитивних медіа, Всесвітній день тропічного лісу, День шоколадного еклера, Міжнародний день Фольксваген Жук і навіть Всесвітній день верблюда.

У церковній традиції цього дня згадують святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, а також відзначають Неділю Всіх Святих українського народу.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали все найважливіше про свята 22 червня, а також хто святкує іменини, які прикмети залишилися нам від предків, що варто зробити цього дня, а від чого краще утриматися.

Яке сьогодні церковне свято – 22 червня 2025 року

У другу неділю після Трійці віряни вшановують усіх святих українського народу — праведників, мучеників, сповідників віри, які упродовж століть засвідчили свою відданість Богові, Церкві та ближньому. Це свято є днем глибокої духовної пам’яті та вдячності всім, хто своїм життям і подвигом укріпив віру серед українського народу.

Також цього дня згадують священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, який жив у IV столітті. Він був непохитним у захисті православного віровчення від аріанської єресі, за що неодноразово зазнавав переслідувань. Святого Євсевія вбили під час поїздки до міста Долиха, де він таємно висвячував нового єпископа. Опоненти підстерегли його і кинули на голову черепицю з даху.

Який сьогодні, 22 червня 2025 року, день в Україні

В Україні 22 червня – це День скорботи і пам’яті жертв війни. Саме цього дня у 1941 році почався новий етап Другої світової – вторгнення нацистської Німеччини на територію СРСР, що призвело до масштабних бойових дій в Україні.

Це офіційний день національної пам’яті, коли згадують мільйони загиблих військових і мирних жителів, депортованих, примусово вивезених та постраждалих у вогні воєнних подій.

Хто святкує день ангела 22 червня 2025 року

У цю дату день ангела відзначають Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян та Анастасія. Якщо серед ваших знайомих є люди з такими іменами — не забудьте привітати їх із днем небесного покровителя.

Що не можна робити 22 червня 2025 року

  • Розпочинати нові справи, проєкти, угоди чи підписувати контракти.
  • Лихословити, лаятися чи сваритися.
  • Підстригатися.
  • Пліткувати або обговорювати інших.
  • Підіймати гроші з землі.

Крім того, за народними віруваннями, дівчатам радили ходити босоніж по траві, щоби е залишитися без нареченого.

Що можна робити сьогодні

Це вдалий час для завершення раніше розпочатих справ, наведення ладу і самопізнання.

Добре займатися домашніми справами – прибиранням, дрібним ремонтом, закупівлею. День також сприятливий для поїздок, переїздів, торговельних справ або юридичної діяльності.

Рекомендовані медитації, глибокий сон, оздоровчі процедури з водою.

Народні прикмети на 22 червня 2025 року

  • Ягід багато – буде холодна зима.
  • Ластівки, стрижі, ворони низько літають або кричать – до дощу.
  • Вечірня роса віщує ясний завтрашній день, а ранковий туман – дощ.
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