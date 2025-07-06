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З Днем Військово-морських сил України 2025: щирі привітання для моряків

День ВМС України – привітання
Фото: Факти ICTV

Щороку у першу неділю липня відзначається День Військово-морських сил України – свято тих, хто боронить державу з морських рубежів, хто тримає стрій на хвилях і бере участь у бойових операціях на приморських напрямках. У 2025 році свято припадає на 6 липня.

Флот завжди був важливою частиною української армії, а після початку повномасштабної війни – ще й символом відваги, витримки та гідності. У цей день українці вітають військових моряків, морську піхоту, екіпажі кораблів і катерів, а також усіх, хто працює над зміцненням національного флоту.

Найкращі привітання з Днем Військово-морських сил України 2025  у листівках, прозі та віршах – дивіться у добірці від Фактів ICTV.

Зараз дивляться

День Військово-морських сил України 2025 – привітання в картинках

Цей день – можливість висловити подяку й підтримку тим, хто тримає кордони держави з моря. Не забудьте привітати українських моряків словами, які гріють серце.

День ВМС України – привітання

Привітання з Днем Військово-морських сил України 2025 в картинках

День ВМС України – привітання

Листівки до Дня Військово-морських сил України 2025

День ВМС України – привітання

З Днем Військово-морських сил України – листівки

День ВМС України – привітання

Картинки з привітанням до Дня Військово-морських сил України 2025

День ВМС України – привітання

З Днем Військово-морських сил – найкращі привітання

День Військово-морських сил України 2025 – привітання у віршах

Нехай шторми обходять стороною,
До перемоги хвилі хай несуть.
Ви йдіть завжди за зіркою своєю –
До долі доброї най прокладе маршрут!
З Днем ВМС України!

***

В моряків сьогодні свято,
Хочемо вас привітати!
Пускайте дрони точно в ціль,
А вдома, щоб чекав вас штиль!

***

Відважні, сильні, мужні, вправні –
Всі ці слова завжди про вас!
Морські кордони ви бороните державні,
За це повага й шана вам від нас!

День Військово-морських сил України 2025 – привітання у прозі

З Днем Військово-морських сил України! Дякуємо за стійкість, силу й мужність тим, хто боронить країну з водних рубежів. Нехай кожен рейд буде вдалим, кожна хвиля – союзником, а вдома завжди чекають із любов’ю й гордістю.

***

Слава українським морякам! Ваша служба – це щоденна мужність, точність і витримка. Нехай на шляху до перемоги вітер буде попутним, а море – спокійним! Зі святом вас!

***

Зі святом воїнів флоту! Ви – наш надійний щит на морських кордонах. Бажаємо сили духу, чіткого курсу й щасливого повернення з кожного завдання. Дякуємо за службу!

***

Нехай відвага українських моряків завжди веде до перемоги! З Днем ВМС ЗСУ! Зичимо здоров’я, витримки й віри в себе, а ще – ясного неба й спокійної води!

***

Слава тим, хто тримає стрій на морі! У цей день бажаємо вам сили, злагоди, чіткого курсу та вірного тилу. Нехай кожна місія завершується перемогою. Зі святом! З Днем Військово-морських сил України!

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