Церковний календар на серпень 2025: коли Преображення та Успіння Богородиці

Серпень у церковному календарі позначений одразу кількома важливими датами.

Цього місяця віряни відзначають Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці та Усікновення глави святого Йоана Хрестителя. Окрім великих свят, серпень містить чимало днів памʼяті святих і мучеників.

З вересня 2023 року Православна церква України дотримується новоюліанського календаря, тому всі дати подаються за новим стилем.

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Факти ICTV зібрали для вас повний церковний календар на серпень 2025 року – день за днем.

Церковні свята у серпні 2025 року

1 серпня – перенесення Чесного Хреста, святих мучеників Макавейських;

2 серпня – перенесення мощей святого первомученика Стефана;

3 серпня – преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста;

4 серпня – святих семи отроків Ефеських, преподобномучениці Євдокії;

5 серпня – передсвято Преображення, святого мученика Євсигнія;

6 серпня – Преображення Господнє ;

; 7 серпня – преподобномученика Дометія;

8 серпня – святого ісповідника Еміліяна, святих мучеників Єлевтерія і Леоніда;

9 серпня – святого апостола Матія;

10 серпня – святого мученика Лаврентія, архідиякона;

11 серпня – святого мученика Євпла;

12 серпня – святих мучеників Фотія і Аникити;

13 серпня – віддання Преображення, святого преподобного Максима Ісповідника;

14 серпня – передсвято Успіння, перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського;

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

16 серпня – Нерукотворного образа Господа Ісуса Христа, святого мученика Діомида;

17 серпня – святого мученика Мирона;

18 серпня – святих мучеників Флора і Лавра;

19 серпня – святого мученика Андрія Стратилата і з ним інших;

20 серпня – святого пророка Самуїла;

21 серпня – святого апостола Тадея, святої мучениці Васси;

22 серпня – святих мучеників Агатоніка, Северіана та інших;

23 серпня – віддання Успіння, святого мученика Луппа, священномученика Іринея Ліонського;

24 серпня – священномученика Євтихія;

25 серпня – святого апостола Тита, святого апостола Варфоломея;

26 серпня – святих мучеників Андріана і Наталії;

27 серпня – святого преподобного Пімена Великого;

28 серпня – святого преподобного Мойсея Мурина, святого Августина Іппонійського;

29 серпня – Усікновення голови святого пророка Йоана Хрестителя;

30 серпня – святителів Олександра, Івана і Павла, патріархів Царгородських;

31 серпня – покладання Пояса Пресвятої Богородиці.

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