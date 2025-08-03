Яке свято 3 серпня 2025 та на що спрямувати енергію цього дня
Сьогодні, 3 серпня, в Україні відзначають професійне свято військові Повітряних Сил ЗСУ – ті, хто стоїть на захисті неба та безпеки держави.
У світі ця дата позначена низкою різних подій – це Всесвітній день кавуна, День магазину канцтоварів, День пісочниці, а також день поширення інформації про рідкісний синдром гвоздики.
У першу неділю серпня багато країн відзначають Міжнародний день прощення та День сестер як нагадування про важливість емоційної підтримки та родинного тепла.
Православні християни цього дня вшановують преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста.
Факти ICTV зібрали всі важливі події 3 серпня – дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна і не можна робити цього дня, і хто святкує день ангела.
- Яке сьогодні церковне свято – 3 серпня 2025 року
- Який сьогодні, 3 серпня 2025 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 3 серпня 2025 року
- Що не можна робити 3 серпня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 3 серпня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 3 серпня 2025 року
У православному календарі 3 серпня вшановують преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста – подвижників IV–V століть, які стали захисниками віри у Константинополі.
Ісаакій був сирійським відлюдником, який передбачив загибель імператора Валента й переконав імператора Феодосія Великого підтримати православʼя. Він заснував монастир, що став духовною твердинею.
Далмат, колишній офіцер гвардії, став учнем Ісаакія, а згодом – ігуменом. Уславився як аскет, захисник істини та активний учасник боротьби проти несторіанської єресі на Третьому Вселенському Соборі.
Фавст, син Далмата, успадкував ігуменство, вирізнявся лагідністю й твердою вірою, продовживши справу батька та утвердивши монастир як осередок православ’я.
Який сьогодні, 3 серпня 2025 року, день в Україні
Сьогодні відзначають День Повітряних Сил Збройних сил України – професійне свято всіх, хто боронить наше небо.
Це свято встановили у 2007 році, призначивши його на першу неділю серпня. Воно об’єднало всіх військовослужбовців, які служать у повітряному компоненті Збройних Сил — пілотів, інженерів, зв’язківців, розвідників, зенітників та спеціальні частини протиповітряної оборони.
Сьогодні українські Повітряні мають на озброєнні сучасні літаки, вертольоти, зенітні ракетні комплекси й відіграють критично важливу роль у захисті держави від російської агресії.
Хто святкує день ангела 3 серпня 2025 року
Сьогодні іменини святкують всі, кого звати Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма та Микола.
Не забудьте привітати рідних, друзів і знайомих з Днем ангела – нехай їхні небесні покровителі оберігають від усього злого та надихають на добрі справи.
Що не можна робити 3 серпня 2025 року
- Пліткувати, лаятися та конфлікутвати.
- Давати або брати гроші в борг.
- Виносити сміття або мити підлогу.
- Вживати м’ясо та алкоголь – триває Успенський піст.
- Ледарювати, уникати обов’язків, робити різкі кроки чи ухвалювати важливі рішення під впливом емоцій.
Що можна робити сьогодні
3 серпня – період потужної енергії, яку важливо спрямовувати на конструктивні цілі.
Це сімейний день, тож бажано провести його з рідними, зміцнюючи зв’язки, згадуючи коріння, або роблячи щось на благо дому. Особливо сприятливим буде початок довгострокових справ.
Це вдалий час для реєстрації бізнесу, подання реклами, публічного представлення ідей, альтруїстичних вчинків і доброчинності. Також день підходить для духовної роботи над собою та зачаття дитини.
Народні прикмети на 3 серпня 2025 року
- Чути грім – осінь буде дощовою та довгою.
- Сороки голосно кричать – чекай теплої зими.
- Сильна роса – на поганий врожай льону.
- Південний вітер – зима буде сніжною.
- Повільні хмари – до посилення вітру.
- Павуки активно плетуть павутину – буде ясна погода.
- Мошкара в’ється густо – до спеки.