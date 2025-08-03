Яке свято 3 серпня 2025 та на що спрямувати енергію цього дня

Сьогодні, 3 серпня, в Україні відзначають професійне свято військові Повітряних Сил ЗСУ – ті, хто стоїть на захисті неба та безпеки держави.

У світі ця дата позначена низкою різних подій – це Всесвітній день кавуна, День магазину канцтоварів, День пісочниці, а також день поширення інформації про рідкісний синдром гвоздики.

У першу неділю серпня багато країн відзначають Міжнародний день прощення та День сестер як нагадування про важливість емоційної підтримки та родинного тепла.

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Православні християни цього дня вшановують преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста.

Факти ICTV зібрали всі важливі події 3 серпня – дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна і не можна робити цього дня, і хто святкує день ангела.

Яке сьогодні церковне свято – 3 серпня 2025 року

У православному календарі 3 серпня вшановують преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста – подвижників IV–V століть, які стали захисниками віри у Константинополі.

Ісаакій був сирійським відлюдником, який передбачив загибель імператора Валента й переконав імператора Феодосія Великого підтримати православʼя. Він заснував монастир, що став духовною твердинею.

Далмат, колишній офіцер гвардії, став учнем Ісаакія, а згодом – ігуменом. Уславився як аскет, захисник істини та активний учасник боротьби проти несторіанської єресі на Третьому Вселенському Соборі.

Фавст, син Далмата, успадкував ігуменство, вирізнявся лагідністю й твердою вірою, продовживши справу батька та утвердивши монастир як осередок православ’я.

Який сьогодні, 3 серпня 2025 року, день в Україні

Сьогодні відзначають День Повітряних Сил Збройних сил України – професійне свято всіх, хто боронить наше небо.

Це свято встановили у 2007 році, призначивши його на першу неділю серпня. Воно об’єднало всіх військовослужбовців, які служать у повітряному компоненті Збройних Сил — пілотів, інженерів, зв’язківців, розвідників, зенітників та спеціальні частини протиповітряної оборони.

Сьогодні українські Повітряні мають на озброєнні сучасні літаки, вертольоти, зенітні ракетні комплекси й відіграють критично важливу роль у захисті держави від російської агресії.

Хто святкує день ангела 3 серпня 2025 року

Сьогодні іменини святкують всі, кого звати Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма та Микола.

Не забудьте привітати рідних, друзів і знайомих з Днем ангела – нехай їхні небесні покровителі оберігають від усього злого та надихають на добрі справи.

Що не можна робити 3 серпня 2025 року

Пліткувати, лаятися та конфлікутвати.

Давати або брати гроші в борг.

Виносити сміття або мити підлогу.

Вживати м’ясо та алкоголь – триває Успенський піст.

Ледарювати, уникати обов’язків, робити різкі кроки чи ухвалювати важливі рішення під впливом емоцій.

Що можна робити сьогодні

3 серпня – період потужної енергії, яку важливо спрямовувати на конструктивні цілі.

Це сімейний день, тож бажано провести його з рідними, зміцнюючи зв’язки, згадуючи коріння, або роблячи щось на благо дому. Особливо сприятливим буде початок довгострокових справ.

Це вдалий час для реєстрації бізнесу, подання реклами, публічного представлення ідей, альтруїстичних вчинків і доброчинності. Також день підходить для духовної роботи над собою та зачаття дитини.

Народні прикмети на 3 серпня 2025 року

Чути грім – осінь буде дощовою та довгою.

Сороки голосно кричать – чекай теплої зими.

Сильна роса – на поганий врожай льону.

Південний вітер – зима буде сніжною.

Повільні хмари – до посилення вітру.

Павуки активно плетуть павутину – буде ясна погода.

Мошкара в’ється густо – до спеки.

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