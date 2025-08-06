Яблучний Спас 2025: що не можна робити у велике церковне свято
Яблучний Спас або свято Преображення Господнього – одна з найважливіших літніх подій у православному календарі. У 2025 році його відзначають 6 серпня, згідно з новоюліанським календарем, на який перейшла ПЦУ позаминулої осені.
Це другий із трьох Спасів та день, коли освячують плоди нового врожаю, насамперед яблука. Однак свято має не лише урочисто-обрядовий характер – з ним пов’язано чимало заборон. Деякі з них мають церковне підґрунтя, інші – народне.
Факти ICTV розповідають, що не можна робити на Яблучний Спас 2025.
Яблучний Спас 2025 – заборони за церковною традицією
- Не працювати фізично
У цей день не можна прати, прибирати, ремонтувати чи займатися будь-якою фізичною працею, яка не є невідкладною. Це правило пов’язане з шаною до свята Преображення – день має бути присвячений Богові, а не буденним клопотам.
- Не їсти м’ясного та молочного
Свято припадає на період Успенського посту, тож віряни утримуються від м’ясних і молочних продуктів. Дозволяється споживати рибу, олію, а також вино – це виняток, який церква дозволяє на великі свята.
- Не сваритися і не проклинати
Цього дня потрібно уникати конфліктів, образ і злих слів. Негатив, сказаний на Спаса, має особливо тяжкі наслідки.
Що не можна робити на Яблучний Спас – народні заборони
- Не їсти яблук до освячення
Народна традиція забороняє куштувати плоди нового врожаю до освячення у храмі. Особливо це стосується жінок, які втратили дітей. За повірʼям, дитина на тому світі не отримає “райського яблука”, якщо мати з’їла його раніше.
- Не купатися
У народі вірили, що після Яблучного Спаса вода холоне, і купатися в річках та озерах більше не можна. Це пов’язано і з циклом природи, і з віруванням у водяних духів, яких не можна турбувати.
- Не митися в лазні та не стригтися
Наші предки уникали миття голови й походів у лазню на Спаса. Також небажано стригти волосся чи фарбувати його – вважалося, що вода в цей день “нежива” і може зашкодити здоров’ю.
- Не вбивати комах
Попри всю їхню надокучливість, навіть комарів чи мух не варто було бити. За повір’ям, якщо муха двічі сяде на людину – це на удачу, а вбивство комахи – до втрат.
- Не бути жадібним
Освячені яблука й інші плоди традиційно дарували нужденним, розносили по сусідах або залишали на могилах рідних. Відмова в гостинності чи милосерді вважалася великим гріхом.
Отже, заборони на Яблучний Спас – це не просто перелік обмежень. Це традиції, що формувалися століттями, об’єднуючи релігійні уявлення, побутову мудрість і шану до природи. Дотримуючись їх, українці зберігають глибинний зв’язок із вірою та спадщиною предків.