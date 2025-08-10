День будівельника 2025: привітання для тих, чиї руки творять дива
Традиційно у другу неділю серпня в Україні відзначають День будівельника. Цьогоріч свято припадає на 10 число.
Це професійне свято тих, хто створює нові будівлі, дороги, мости та втілює в життя архітектурні мрії. Цього дня потрібно подякувати майстрам за сумлінну працю та побажати їм сил, наснаги і нових успішних проєктів.
Факти ICTV підготували привітання з Днем будівельника в картинках, віршах і прозі, щоб ви могли поділитися теплими словами з колегами, друзями та рідними, які пов’язані з будівельною справою.
День будівельника 2025 – картинки
Привітання з Днем будівельника у віршах
***
З Днем будівельника вітаю!
Нехай робота надихає,
З’являються нові будинки,
Кінотеатри та хатинки.
Живеться в них хай всім чудово,
Яскраво, круто та драйвово,
То весело, а то — бентежно.
Хай всі вам дякують безмежно!
***
Будівельник — наша сила!
Він будує все грайливо.
Має досвід, силу, розум,
Не боїться він морозу.
Навіть в спеку неможливу
Зробить він об’єкт красивим.
Тож вітаємо зі святом,
Зичимо грошей багато.
Хай всі люблять, поважають,
Оди вам завжди співають!
***
З Днем будівельника вітаю!
Бажаю вам здоров’я й сил,
Хай вас натхнення не лишає,
І швидше вже настане мир.
Нехай будуються навколо:
Будинки, фабрики й ТЦ,
З’являються ідеї нові,
І вистачає сил на це!
***
В День будівельника вітаю,
Бажаю успіхів я вам,
Досягнень нових у роботі,
Життя без горя, бід та драм.
Бажаю зводить вам споруди,
На радість людям, вам на славу,
Любити вам завжди бажаю
Свою величну, добру справу.
***
Будівельників вітаєм
З професійним їхнім днем!
Кожного можна назвати
Першокласним фахівцем!
Зичимо усім вам миру,
Щастя, радості, добра,
У житті щоб було місце
Завжди для шляхетних справ!
***
Привітання з Днем будівельника в прозі
***
Вітаю з Днем будівельника! Бажаю міцного здоров’я, безпечної праці, вдалих проєктів та натхнення. Нехай кожен зведений вами об’єкт приносить людям радість і затишок. З професійним святом!
***
З Днем будівельника! Дякую за вашу працю і відданість. Нехай всі будівельні проєкти будуть успішними, а у вашому житті буде безліч щасливих моментів!
***
Шановні будівельники! Нехай кожна цеглина, покладена вашими руками, буде символом миру та щасливого майбутнього в Україні. Нехай ваша праця завжди цінується і приносить гідну винагороду. З професійним святом!
***
Зі святом, будівельнику! Ти твориш дива з бетону і сталі. Нехай у твоєму житті завжди буде міцна опора, надійні друзі та світлі перспективи!
***
Вітаю з професійним святом, з Днем будівельника! Нехай ваші руки завжди залишаються міцними, а серце — наповнене радістю! Бажаю вам високих досягнень, нових виняткових проєктів і задоволення від кожного дня на роботі.