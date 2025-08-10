День будівельника 2025: привітання для тих, чиї руки творять дива

Традиційно у другу неділю серпня в Україні відзначають День будівельника. Цьогоріч свято припадає на 10 число.

Це професійне свято тих, хто створює нові будівлі, дороги, мости та втілює в життя архітектурні мрії. Цього дня потрібно подякувати майстрам за сумлінну працю та побажати їм сил, наснаги і нових успішних проєктів.

Факти ICTV підготували привітання з Днем будівельника в картинках, віршах і прозі, щоб ви могли поділитися теплими словами з колегами, друзями та рідними, які пов’язані з будівельною справою.

День будівельника 2025 – картинки

Привітання з Днем будівельника у віршах

***

З Днем будівельника вітаю!

Нехай робота надихає,

З’являються нові будинки,

Кінотеатри та хатинки.

Живеться в них хай всім чудово,

Яскраво, круто та драйвово,

То весело, а то — бентежно.

Хай всі вам дякують безмежно!

***

Будівельник — наша сила!

Він будує все грайливо.

Має досвід, силу, розум,

Не боїться він морозу.

Навіть в спеку неможливу

Зробить він об’єкт красивим.

Тож вітаємо зі святом,

Зичимо грошей багато.

Хай всі люблять, поважають,

Оди вам завжди співають!

***

З Днем будівельника вітаю!

Бажаю вам здоров’я й сил,

Хай вас натхнення не лишає,

І швидше вже настане мир.

Нехай будуються навколо:

Будинки, фабрики й ТЦ,

З’являються ідеї нові,

І вистачає сил на це!

***

В День будівельника вітаю,

Бажаю успіхів я вам,

Досягнень нових у роботі,

Життя без горя, бід та драм.

Бажаю зводить вам споруди,

На радість людям, вам на славу,

Любити вам завжди бажаю

Свою величну, добру справу.

***

Будівельників вітаєм

З професійним їхнім днем!

Кожного можна назвати

Першокласним фахівцем!

Зичимо усім вам миру,

Щастя, радості, добра,

У житті щоб було місце

Завжди для шляхетних справ!

***

Привітання з Днем будівельника в прозі

***

Вітаю з Днем будівельника! Бажаю міцного здоров’я, безпечної праці, вдалих проєктів та натхнення. Нехай кожен зведений вами об’єкт приносить людям радість і затишок. З професійним святом!

***

З Днем будівельника! Дякую за вашу працю і відданість. Нехай всі будівельні проєкти будуть успішними, а у вашому житті буде безліч щасливих моментів!

***

Шановні будівельники! Нехай кожна цеглина, покладена вашими руками, буде символом миру та щасливого майбутнього в Україні. Нехай ваша праця завжди цінується і приносить гідну винагороду. З професійним святом!

***

Зі святом, будівельнику! Ти твориш дива з бетону і сталі. Нехай у твоєму житті завжди буде міцна опора, надійні друзі та світлі перспективи!

***

Вітаю з професійним святом, з Днем будівельника! Нехай ваші руки завжди залишаються міцними, а серце — наповнене радістю! Бажаю вам високих досягнень, нових виняткових проєктів і задоволення від кожного дня на роботі.

