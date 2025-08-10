Щоби хвостики були здорові: привітання з Днем ветеринара 2025
День працівників ветеринарної медицини в Україні традиційно відзначають у другу неділю серпня. Цього року свято припадає на 10 серпня.
Це день подяки тим, хто рятує життя тварин, забезпечує здоров’я домашніх улюбленців і стоїть на варті безпеки продуктів тваринництва.
Зібрали для вас добірку найкращих привітань до Дня ветеринара 2025 у листівках, віршах і прозі, щоби ви могли подякувати людям, які лікують тих, хто не може сказати, де в них болить.
День ветеринара 2025 – привітання у листівках
Якщо хочете привітати знайомих ветеринарів – обирайте одну з цих картинок, що містять теплі слова та побажання.
День ветеринара 2025 – привітання у віршах
Не просто фах, а місія й поклик!
У серці – спокій, впевненість в руках.
Якщо хворіє песик або котик –
Ветеринар врятує повсякчас!
Зі святом! З Днем ветеринара!
***
Хто лапку поранив чи бліх підхопив,
Побився з сусідським котом –
Усіх ви врятуєте без зайвих слів,
Ми вдячні за ваше тепло!
***
Нехай хвостаті пацієнти
Ніколи не гарчать на вас.
Вітання з Днем ветеринара!
Ви – друг тварин, що вилікує враз!
День ветеринара 2025 – привітання у прозі
З Днем ветеринара! Дякуємо за те, що обрали непросту, але благородну професію! Ви лікуєте тих, хто не може поскаржитись, і даруєте спокій тим, хто їх любить. Хай у вашому житті буде стільки ж добра, скільки ви самі даруєте щодня!
***
Професія ветеринар – це поєднання знань, витримки й великого серця. Зі святом! Нехай кожен чотирилапий чи крилатий пацієнт одужує швидко, кожен день дарує теплі емоції, а втома не затьмарює радість від результату!
***
Зі святом вас, фахівці з великої літери! Ви поруч у найскладніші миті – для тварин і для їхніх людей. Нехай ваша праця буде гідно оцінена, а в серці завжди живе впевненість, що ви на своєму місці!
***
Щиро вітаємо з Днем ветеринарного працівника! Дякуємо за ваше терпіння, турботу й силу! Бажаємо здоров’я, спокійних чергувань і чемних пацієнтів!
***
Завдяки ветеринарам у світі стає більше тепла та доброти! Ви завжди готові прийти на допомогу тим, хто не може сказати, де в них болить. Нехай ваше життя буде наповнене радістю і вдячністю за все, що ви робите!