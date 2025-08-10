Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Класичний службовий роман: Фроляк пригадала, як познайомилася з чоловіком
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
5 хв.

Щоби хвостики були здорові: привітання з Днем ветеринара 2025

День ветеринара 2025 – привітання
Фото: Факти ICTV

День працівників ветеринарної медицини в Україні традиційно відзначають у другу неділю серпня. Цього року свято припадає на 10 серпня.

Це день подяки тим, хто рятує життя тварин, забезпечує здоров’я домашніх улюбленців і стоїть на варті безпеки продуктів тваринництва.

Зібрали для вас добірку найкращих привітань до Дня ветеринара 2025 у листівках, віршах і прозі, щоби ви могли подякувати людям, які лікують тих, хто не може сказати, де в них болить.

Зараз дивляться

День ветеринара 2025 – привітання у листівках

Якщо хочете привітати знайомих ветеринарів – обирайте одну з цих картинок, що містять теплі слова та побажання.

День ветеринара 2025 – привітання

Привітання з Днем ветеринара України 2025 в картинках

День ветеринара 2025 – привітання

Листівки до Дня ветеринара 2025

День ветеринара 2025 – привітання


З Днем ветеринара – листівки

День ветеринара 2025 – привітання

Картинки у День ветеринара України 2025

День ветеринара 2025 – привітання

З Днем ветеринара – найкращі привітання

День ветеринара 2025 – привітання у віршах

Не просто фах, а місія й поклик!
У серці – спокій, впевненість в руках.
Якщо хворіє песик або котик –
Ветеринар врятує повсякчас!
Зі святом! З Днем ветеринара!

***

Хто лапку поранив чи бліх підхопив,
Побився з сусідським котом –
Усіх ви врятуєте без зайвих слів,
Ми вдячні за ваше тепло!

***

Нехай хвостаті пацієнти
Ніколи не гарчать на вас.
Вітання з Днем ветеринара!
Ви – друг тварин, що вилікує враз!

День ветеринара 2025 – привітання у прозі

З Днем ветеринара! Дякуємо за те, що обрали непросту, але благородну професію! Ви лікуєте тих, хто не може поскаржитись, і даруєте спокій тим, хто їх любить. Хай у вашому житті буде стільки ж добра, скільки ви самі даруєте щодня!

***

Професія ветеринар – це поєднання знань, витримки й великого серця. Зі святом! Нехай кожен чотирилапий чи крилатий пацієнт одужує швидко, кожен день дарує теплі емоції, а втома не затьмарює радість від результату!

***

Зі святом вас, фахівці з великої літери! Ви поруч у найскладніші миті – для тварин і для їхніх людей. Нехай ваша праця буде гідно оцінена, а в серці завжди живе впевненість, що ви на своєму місці!

***

Щиро вітаємо з Днем ветеринарного працівника! Дякуємо за ваше терпіння, турботу й силу! Бажаємо здоров’я, спокійних чергувань і чемних пацієнтів!

***

Завдяки ветеринарам у світі стає більше тепла та доброти! Ви завжди готові прийти на допомогу тим, хто не може сказати, де в них болить. Нехай ваше життя буде наповнене радістю і вдячністю за все, що ви робите!

Читайте також
Календар свят на серпень 2025: коли день подруги, сестер та молоді
Календар свят на серпень 2025

Пов'язані теми:

Привітання зі святами
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь