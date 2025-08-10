Щоби хвостики були здорові: привітання з Днем ветеринара 2025

День працівників ветеринарної медицини в Україні традиційно відзначають у другу неділю серпня. Цього року свято припадає на 10 серпня.

Це день подяки тим, хто рятує життя тварин, забезпечує здоров’я домашніх улюбленців і стоїть на варті безпеки продуктів тваринництва.

Зібрали для вас добірку найкращих привітань до Дня ветеринара 2025 у листівках, віршах і прозі, щоби ви могли подякувати людям, які лікують тих, хто не може сказати, де в них болить.

Зараз дивляться

День ветеринара 2025 – привітання у листівках

Якщо хочете привітати знайомих ветеринарів – обирайте одну з цих картинок, що містять теплі слова та побажання.

День ветеринара 2025 – привітання у віршах

Не просто фах, а місія й поклик!

У серці – спокій, впевненість в руках.

Якщо хворіє песик або котик –

Ветеринар врятує повсякчас!

Зі святом! З Днем ветеринара!

***

Хто лапку поранив чи бліх підхопив,

Побився з сусідським котом –

Усіх ви врятуєте без зайвих слів,

Ми вдячні за ваше тепло!

***

Нехай хвостаті пацієнти

Ніколи не гарчать на вас.

Вітання з Днем ветеринара!

Ви – друг тварин, що вилікує враз!

День ветеринара 2025 – привітання у прозі

З Днем ветеринара! Дякуємо за те, що обрали непросту, але благородну професію! Ви лікуєте тих, хто не може поскаржитись, і даруєте спокій тим, хто їх любить. Хай у вашому житті буде стільки ж добра, скільки ви самі даруєте щодня!

***

Професія ветеринар – це поєднання знань, витримки й великого серця. Зі святом! Нехай кожен чотирилапий чи крилатий пацієнт одужує швидко, кожен день дарує теплі емоції, а втома не затьмарює радість від результату!

***

Зі святом вас, фахівці з великої літери! Ви поруч у найскладніші миті – для тварин і для їхніх людей. Нехай ваша праця буде гідно оцінена, а в серці завжди живе впевненість, що ви на своєму місці!

***

Щиро вітаємо з Днем ветеринарного працівника! Дякуємо за ваше терпіння, турботу й силу! Бажаємо здоров’я, спокійних чергувань і чемних пацієнтів!

***

Завдяки ветеринарам у світі стає більше тепла та доброти! Ви завжди готові прийти на допомогу тим, хто не може сказати, де в них болить. Нехай ваше життя буде наповнене радістю і вдячністю за все, що ви робите!

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.