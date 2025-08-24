Нам 34 і ми йдемо далі: зворушливе відео до Дня Незалежності від Євгена Яновича

Ведучий та актор Євген Янович на своїй сторінці у Instagram опублікував зворушливе відео з нагоди Дня Незалежності України.

Відео починається із фрази Хто ми? І куди ми йдемо?

Євген Янович опублікував щемливе привітання із Днем Незалежності

У ньому ведучий показав звичайне життя українців під час війни, які, попри обстріли та усі складнощі, намагаються жити звичайне життя та не втрачати надію.

– Це Валерія і вона сподівається, що звук повітряної тривоги не зіпсує її дебют на великій сцені. Бо в залі її тато, який приїхав у відпустку вперше за рік, – ідеться у відео.

Також у відео згадано українських військових, які щодня боронять нашу державу.

– А це Каліфорнія, Оскар, Умань і всі ті, завдяки кому кожен із нас має віру, що крокуватиме завтра, – каже Євген.

Згадується і про українців, які живуть за кордоном та мріють колись пройти вулицями рідного міста.

– Нам 34 і ми йдемо далі. Кожен у своєму взутті, але одним шляхом, – закінчує відео Євген.

Минулого року Євген Янович із нагоди Дня Незалежності опублікував відео про 33 причини любити Україну.

Нагадаємо, до Дня Незалежності ведучі телеканалів ICTV та СТБ поділилися особистими роздумами про минуле та майбутнє України.

