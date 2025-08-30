День авіації України 2025: привітання для тих, хто пов’язав життя з небом
Традиційно в останню неділю серпня в Україні відзначають День авіації. Цьогоріч свято припадає на 30 число.
Цього дня заведено вітати військових і цивільних авіаторів, працівників авіаційної промисловості і транспорту України. Це нагода висловити вдячність усім, хто пов’язав своє життя з небом, хто щодня працює для розвитку авіаційної галузі та безпеки нашої держави.
Факти ICTV підготували привітання з Днем авіації України в картинках, віршах і прозі. Надішліть їх друзям, рідним чи колегам, які пов’язані з небом та авіацією.
День авіації України 2025 – картинки
Привітання з Днем авіації 2025 у віршах
***
Хай небо буде мирним та ясним,
А шлях повітряний – завжди прекрасним.
З Днем авіації щиро вітаємо,
Мужності й сили усім вам бажаємо!
***
З Днем авіації сьогодні
Я вас вітаю від душі,
Хай підкоряються простори,
Красиві будуть віражі.
Бажаю в небі перемог,
І вильотів чудесних!
Хай збережуть вас від тривог
Всі ангели небесні!
***
Небо вас кличе, воно ваше поле,
Крилаті герої, ви вічні в цій ролі.
З Днем авіації вітаю вас щиро,
Летіть уперед, здобувайте нові вершини.
***
Спокійно в небі завжди буде,
Бо аси наші на посту.
З Днем авіації вітаю,
Удачі вашому крилу!
***
У День авіації України
Бажаю життя без турбот,
Щоб вдалою посадкою
Закінчувався кожен твій політ.
Щоб небо м’яко обіймало,
Щоб не лякала висота,
У всьому щастило, всього вистачало,
А серце гріла доброта!
***
Привітання з Днем авіації 2025 в прозі
***
Щиро вітаю з Днем авіації! Бажаю легких злетів, м’яких посадок і впевненого руху вперед. Нехай небо завжди буде ясним, а твоє життя наповнене щастям і гармонією.
***
Вітаю вас з вашим професійним святом – Днем авіації України! Бажаю успішних польотів, міцного здоров’я та невичерпної енергії. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, натхненням та любов’ю.
***
З Днем авіації України. Нехай кожен ваш політ буде безпечним і успішним, а на землі завжди чекають рідні та близькі люди. Дякуємо вам за відвагу та професіоналізм!
***
З професійним святом, дорогі авіатори! Бажаю вам завжди знаходити сили та натхнення для нових досягнень, а також миру і спокою на землі. Нехай кожен ваш політ завершується успішною посадкою, а кожен день приносить нові перемоги!
***
Друже, вітаю тебе з Днем авіації! Ти – справжній майстер своєї справи. Бажаю професійного зростання, міцного здоров’я та щастя в особистому житті. Нехай небо завжди буде мирним, а польоти приносять лише задоволення і натхнення.
***