Традиційно в останню неділю серпня в Україні відзначають День авіації. Цьогоріч свято припадає на 30 число.

Цього дня заведено вітати військових і цивільних авіаторів, працівників авіаційної промисловості і транспорту України. Це нагода висловити вдячність усім, хто пов’язав своє життя з небом, хто щодня працює для розвитку авіаційної галузі та безпеки нашої держави.

Факти ICTV підготували привітання з Днем авіації України в картинках, віршах і прозі. Надішліть їх друзям, рідним чи колегам, які пов’язані з небом та авіацією.

День авіації України 2025 – картинки

Привітання з Днем авіації 2025 у віршах

***

Хай небо буде мирним та ясним,

А шлях повітряний – завжди прекрасним.

З Днем авіації щиро вітаємо,

Мужності й сили усім вам бажаємо!

***

З Днем авіації сьогодні

Я вас вітаю від душі,

Хай підкоряються простори,

Красиві будуть віражі.

Бажаю в небі перемог,

І вильотів чудесних!

Хай збережуть вас від тривог

Всі ангели небесні!

***

Небо вас кличе, воно ваше поле,

Крилаті герої, ви вічні в цій ролі.

З Днем авіації вітаю вас щиро,

Летіть уперед, здобувайте нові вершини.

***

Спокійно в небі завжди буде,

Бо аси наші на посту.

З Днем авіації вітаю,

Удачі вашому крилу!

***

У День авіації України

Бажаю життя без турбот,

Щоб вдалою посадкою

Закінчувався кожен твій політ.

Щоб небо м’яко обіймало,

Щоб не лякала висота,

У всьому щастило, всього вистачало,

А серце гріла доброта!

***

Привітання з Днем авіації 2025 в прозі

***

Щиро вітаю з Днем авіації! Бажаю легких злетів, м’яких посадок і впевненого руху вперед. Нехай небо завжди буде ясним, а твоє життя наповнене щастям і гармонією.

***

Вітаю вас з вашим професійним святом – Днем авіації України! Бажаю успішних польотів, міцного здоров’я та невичерпної енергії. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, натхненням та любов’ю.

***

З Днем авіації України. Нехай кожен ваш політ буде безпечним і успішним, а на землі завжди чекають рідні та близькі люди. Дякуємо вам за відвагу та професіоналізм!

***

З професійним святом, дорогі авіатори! Бажаю вам завжди знаходити сили та натхнення для нових досягнень, а також миру і спокою на землі. Нехай кожен ваш політ завершується успішною посадкою, а кожен день приносить нові перемоги!

***

Друже, вітаю тебе з Днем авіації! Ти – справжній майстер своєї справи. Бажаю професійного зростання, міцного здоров’я та щастя в особистому житті. Нехай небо завжди буде мирним, а польоти приносять лише задоволення і натхнення.

***

