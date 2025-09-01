Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
Церковний календар на вересень 2025: коли Різдво Богородиці та Воздвиження
Вересень у церковному календарі розпочинає новий літургійний рік. Уже в перші дні місяця віряни вшановують Різдво Пресвятої Богородиці, а згодом – Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Ці свята належать до дванадесятих і мають особливе значення для православних християн.
Крім великих свят, перший місяць осені насичений днями памʼяті святих, мучеників і праведників. Традиційно, всі дати подано за новоюліанським календарем, якого з вересня 2023 року дотримується Православна Церква України. До слова, саме зараз витікає дворічний термін, що мали парафії на перехід.
Факти ICTV зібрали повний церковний календар на вересень 2025 року – день за днем.
Церковні свята у вересні 2025 року
- 1 вересня – початок церковного року, святого Симеона Стовпника і матері його;
- 2 вересня – святого мученика Маманта, преподобного Івана Посника, патріарха Царгородського;
- 3 вересня – священномученика Антима, єпископа Нікомидійського, преподобного Феоктиста;
- 4 вересня – священномученика Вавили, єпископа Антіохійського, пророка Мойсея Боговидця;
- 5 вересня – пророка Захарії, батька святого Йоана Хрестителя;
- 6 вересня – Чудо архангела Михаїла в Хонах, святих мучеників Євдоксія і тих, що з ним;
- 7 вересня – передсвято Різдва Пресвятої Богородиці, святого мученика Созонта;
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
- 9 вересня – передсвято Воздвиження, святих праведних Йоакима і Анни, мученика Северіяна;
- 10 вересня – передсвято Воздвиження, святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори;
- 11 вересня – преподобної Теодори Олександрійської;
- 12 вересня – відання Різдва Пресвятої Богородиці, священномученика Автонома;
- 13 вересня – передсвято Воздвиження, священномученика Корнилія;
- 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього (піст);
- 15 вересня – великомученика Микити;
- 16 вересня – великомучениці Євфимії;
- 17 вересня – святих мучениць Софії, Віри, Надії та Любові;
- 18 вересня – преподобного Євменія, єпископа Гортинського;
- 19 вересня – мучеників Трохима, Савватія і Доримедонта;
- 20 вересня – великомученика Євстратія і з ним інших, мучеників Михаїла і Теодора (Чернігівських);
- 21 вересня – відання Воздвиження, апостола Кондрата;
- 22 вересня – священномученика Фоки, пророка Йони;
- 23 вересня – зачаття святого Йоана Хрестителя;
- 24 вересня – первомучениці і рівноапостольної Теклі;
- 25 вересня – преподобної Євфросинії;
- 26 вересня – апостола і євангелиста Івана Богослова;
- 27 вересня – мучеників Калістрата і дружини його, преподобного Ніла Ґротаферського;
- 28 вересня – сповідника Харитона, святого В’ячеслава;
- 29 вересня – преподобного Киріяка, самітника;
- 30 вересня – священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.
