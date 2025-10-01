День захисників і захисниць України: привітання та теплі слова для героїв
Щороку на початку жовтня українці вшановують мужність і самопожертву тих, хто стоїть на захисті нашої держави. Саме завдяки Збройним силам ми й досі маємо незалежну Україну.
Коли відзначають та як привітати близьких з Днем захисників і захисниць України у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.
Коли святкують День захисників і захисниць України у 2025 році
Дата свята не випадкова — воно приурочене до великого православного торжества Покрови Пресвятої Богородиці. Історично запорізькі козаки вважали Божу Матір своєю покровителькою та молилися їй у важкі часи. Тому цього ж дня традиційно відзначається і День українського козацтва.
Довгі роки ми святкували 14 жовтня. Але після переходу Православної церкви України у 2023 році на новоюліанський календар дата Покрови змінилася — вона стала на 13 днів раніше. Тож тепер українці відзначають День захисників і захисниць 1 жовтня, і 2025 рік стане вже третім, коли свято припадає саме на цю дату.
Як відзначають свято
У цей день по всій країні відбуваються патріотичні заходи: урочисті акції, освітні ініціативи, майстер-класи зі стрільби та з надання першої медичної допомоги. Військовослужбовців вітають із їхнім днем, вручають подарунки й нагороди, а ветеранів вшановують словами подяки.
День захисників і захисниць — це ще й чудова нагода особисто подякувати тим, кого ви знаєте серед військових. Якщо серед ваших знайомих чи рідних є чоловіки або жінки у Збройних силах України, обов’язково привітайте їх 1 жовтня теплими словами та побажаннями.
День захисників і захисниць України: привітання у прозі
Щиро вітаємо з Днем захисників і захисниць України! Дякуємо за Вашу мужність, силу та самопожертву. Хай серце завжди сповнюється гордістю, а життя буде мирним і благословенним.
***
З Днем захисників і захисниць України 2025! Бажаємо міцного здоров’я, непохитної віри у перемогу та тепла рідного дому. Нехай ніколи не бракує підтримки і вдячності від усього українського народу.
***
Прийміть найщиріші вітання з Днем захисників і захисниць України. Ми вдячні за відвагу і безмежну любов до рідної землі. Нехай Господь оберігає кожного, а мир і надія завжди живуть у серцях.
***
Вітаємо із Днем захисників і захисниць України! Хай служба завжди буде на благо Батьківщини, а кожен новий день приносить силу, надію та щасливі миті.
***
З Днем захисників і захисниць України! Дякуємо за героїзм і жертовність. Нехай небесний захист завжди буде поруч, а вдома чекають тільки добрі новини та радісні зустрічі.
День захисників і захисниць України 2025: привітання у віршах
Вітаю з Днем захисника!
Хай буде сильною рука,
Характер буде хай міцний,
Усіх перемогти зумій.
Бажаю, щоб багато літ
Ти жив, як справжній чоловік.
Щоб небо було світлим, мирним,
А ти став мудрим командиром!
***
Нашу рідну Україну
Бережуть захисники,
Гідна людства половина,
Наші славні чоловіки!
Нехай буде мирним небо,
Незборима сила волі,
В чому воїна потреба,
Нехай буде вам доволі!
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних козаків!