Щороку на початку жовтня українці вшановують мужність і самопожертву тих, хто стоїть на захисті нашої держави. Саме завдяки Збройним силам ми й досі маємо незалежну Україну.

Коли відзначають та як привітати близьких з Днем захисників і захисниць України у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Коли святкують День захисників і захисниць України у 2025 році

Дата свята не випадкова — воно приурочене до великого православного торжества Покрови Пресвятої Богородиці. Історично запорізькі козаки вважали Божу Матір своєю покровителькою та молилися їй у важкі часи. Тому цього ж дня традиційно відзначається і День українського козацтва.

Довгі роки ми святкували 14 жовтня. Але після переходу Православної церкви України у 2023 році на новоюліанський календар дата Покрови змінилася — вона стала на 13 днів раніше. Тож тепер українці відзначають День захисників і захисниць 1 жовтня, і 2025 рік стане вже третім, коли свято припадає саме на цю дату.

Як відзначають свято

У цей день по всій країні відбуваються патріотичні заходи: урочисті акції, освітні ініціативи, майстер-класи зі стрільби та з надання першої медичної допомоги. Військовослужбовців вітають із їхнім днем, вручають подарунки й нагороди, а ветеранів вшановують словами подяки.

День захисників і захисниць — це ще й чудова нагода особисто подякувати тим, кого ви знаєте серед військових. Якщо серед ваших знайомих чи рідних є чоловіки або жінки у Збройних силах України, обов’язково привітайте їх 1 жовтня теплими словами та побажаннями.

День захисників і захисниць України: привітання у прозі

Щиро вітаємо з Днем захисників і захисниць України! Дякуємо за Вашу мужність, силу та самопожертву. Хай серце завжди сповнюється гордістю, а життя буде мирним і благословенним.

З Днем захисників і захисниць України 2025! Бажаємо міцного здоров’я, непохитної віри у перемогу та тепла рідного дому. Нехай ніколи не бракує підтримки і вдячності від усього українського народу.

Прийміть найщиріші вітання з Днем захисників і захисниць України. Ми вдячні за відвагу і безмежну любов до рідної землі. Нехай Господь оберігає кожного, а мир і надія завжди живуть у серцях.

Вітаємо із Днем захисників і захисниць України! Хай служба завжди буде на благо Батьківщини, а кожен новий день приносить силу, надію та щасливі миті.

З Днем захисників і захисниць України! Дякуємо за героїзм і жертовність. Нехай небесний захист завжди буде поруч, а вдома чекають тільки добрі новини та радісні зустрічі.

День захисників і захисниць України 2025: привітання у віршах

Вітаю з Днем захисника!

Хай буде сильною рука,

Характер буде хай міцний,

Усіх перемогти зумій.

Бажаю, щоб багато літ

Ти жив, як справжній чоловік.

Щоб небо було світлим, мирним,

А ти став мудрим командиром!

Нашу рідну Україну

Бережуть захисники,

Гідна людства половина,

Наші славні чоловіки!

Нехай буде мирним небо,

Незборима сила волі,

В чому воїна потреба,

Нехай буде вам доволі!

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

Привітання з Днем захисників і захисниць України у листівках

