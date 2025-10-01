Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
Церковний календар на жовтень 2025: свято Покрови та повний перелік важливих дат
Жовтень для християн – час особливого молитовного зосередження та вдячності. Осінь у церковній традиції завжди була символом завершення та підсумків, але водночас і нагадуванням про духовну опору й силу віри, що веде людину крізь усі випробування.
Цього місяця віряни відзначають Покров Пресвятої Богородиці – одне з найшанованіших свят в Україні. Воно нагадує про заступництво Божої Матері, що особливо актуально у часи боротьби й випробувань. Також жовтень наповнений днями пам’яті святих апостолів, мучеників і пророків, які своїм життям засвідчили силу віри.
Факти ICTV зібрали повний церковний календар на жовтень 2025 року.
Церковні свята у жовтні 2025 року
- 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці, святого преподобного Романа Сладкопівця;
- 2 жовтня – святого священномученика Кипріяна, святої мучениці Юстини, святого преподобного Андрія;
- 3 жовтня – святого священномученика Діонісія Ареопагіта;
- 4 жовтня – святого священномученика Єрофея, єпископа Атенського, святого преподобного Франциска Асижського;
- 5 жовтня – святої мучениці Харитини;
- 6 жовтня – святого апостола Фоми;
- 7 жовтня – святих мучеників Сергія і Вакха;
- 8 жовтня – святої преподобної Пелагії;
- 9 жовтня – святого апостола Якова Алфеєвого;
- 10 жовтня – святих мучеників Євлампія та Євлампії;
- 11 жовтня – святого апостола Филипа, диякона, святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського;
- 12 жовтня – святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка, святого преподобного Косми;
- 13 жовтня – святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки;
- 14 жовтня – святого преподобного Параскеви Тарнавської, святих мучеників Назарія й інших;
- 15 жовтня – святих Отців VII Вселенського Собору, святого преподобного Євтимія Нового, святого преподобномученика Лукіяна;
- 16 жовтня – святого мученика Лонгина, сотника;
- 17 жовтня – святого пророка Осії, святого преподобномученика Андрія Критського;
- 18 жовтня – святого апостола і євангелиста Луки;
- 19 жовтня – святого пророка Йоіла, святого мученика Уара, святого преподобного Івана;
- 20 жовтня – святого великомученика Артемія;
- 21 жовтня – святого преподобного Іларіона Великого;
- 22 жовтня – святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського;
- 23 жовтня – святого апостола Якова;
- 24 жовтня – святих мучеників Арети і тих, що з ним;
- 25 жовтня – святих мучеників Маркіяна і Мартирія;
- 26 жовтня – святого великомученика Димитрія Мироточця;
- 27 жовтня – святого мученика Нестора, святих мучениць Капітоліни і Єротиїди;
- 28 жовтня – святих мучеників Терентія і Неоніли, святої мучениці Параскеви, П’ятниці;
- 29 жовтня – святої преподобномучениці Анастасії, святого преподобного Аврамія Ростовського;
- 30 жовтня – святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його;
- 31 жовтня – святих апостолів Стахія, Амплія та інших, святого мученика Епімаха.
