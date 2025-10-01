Жовтень для християн – час особливого молитовного зосередження та вдячності. Осінь у церковній традиції завжди була символом завершення та підсумків, але водночас і нагадуванням про духовну опору й силу віри, що веде людину крізь усі випробування.

Цього місяця віряни відзначають Покров Пресвятої Богородиці – одне з найшанованіших свят в Україні. Воно нагадує про заступництво Божої Матері, що особливо актуально у часи боротьби й випробувань. Також жовтень наповнений днями пам’яті святих апостолів, мучеників і пророків, які своїм життям засвідчили силу віри.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на жовтень 2025 року.

Зараз дивляться

Церковні свята у жовтні 2025 року

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці , святого преподобного Романа Сладкопівця;

, святого преподобного Романа Сладкопівця; 2 жовтня – святого священномученика Кипріяна, святої мучениці Юстини, святого преподобного Андрія;

3 жовтня – святого священномученика Діонісія Ареопагіта;

4 жовтня – святого священномученика Єрофея, єпископа Атенського, святого преподобного Франциска Асижського;

5 жовтня – святої мучениці Харитини;

6 жовтня – святого апостола Фоми;

7 жовтня – святих мучеників Сергія і Вакха;

8 жовтня – святої преподобної Пелагії;

9 жовтня – святого апостола Якова Алфеєвого;

10 жовтня – святих мучеників Євлампія та Євлампії;

11 жовтня – святого апостола Филипа, диякона, святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського;

12 жовтня – святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка, святого преподобного Косми;

13 жовтня – святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки;

14 жовтня – святого преподобного Параскеви Тарнавської, святих мучеників Назарія й інших;

15 жовтня – святих Отців VII Вселенського Собору, святого преподобного Євтимія Нового, святого преподобномученика Лукіяна;

16 жовтня – святого мученика Лонгина, сотника;

17 жовтня – святого пророка Осії, святого преподобномученика Андрія Критського;

18 жовтня – святого апостола і євангелиста Луки;

19 жовтня – святого пророка Йоіла, святого мученика Уара, святого преподобного Івана;

20 жовтня – святого великомученика Артемія;

21 жовтня – святого преподобного Іларіона Великого;

22 жовтня – святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського;

23 жовтня – святого апостола Якова;

24 жовтня – святих мучеників Арети і тих, що з ним;

25 жовтня – святих мучеників Маркіяна і Мартирія;

26 жовтня – святого великомученика Димитрія Мироточця;

27 жовтня – святого мученика Нестора, святих мучениць Капітоліни і Єротиїди;

28 жовтня – святих мучеників Терентія і Неоніли, святої мучениці Параскеви, П’ятниці;

29 жовтня – святої преподобномучениці Анастасії, святого преподобного Аврамія Ростовського;

30 жовтня – святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його;

31 жовтня – святих апостолів Стахія, Амплія та інших, святого мученика Епімаха.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.