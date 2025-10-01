Щороку 1 жовтня в Україні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці. Це давнє християнське свято, яке символізує захист, духовне очищення та надію на краще майбутнє.

Факти ICTV підготували найкращі привітання на Покрову Пресвятої Богородиці у прозі, віршах та листівках.

Покрова Пресвятої Богородиці 2025: історія та значення свята

Історія свята сягає X століття, коли, за переказами, Богородиця з’явилася у храмі в Константинополі та накрила людей своїм покровом, рятуючи їх від ворогів. Відтоді віряни звертаються до Неї з молитвами про здоров’я, мир і благополуччя.

В Україні Покрова Пресвятої Богородиці має особливе значення. Вона вважається покровителькою козаків та воїнів, тому цей день тісно пов’язаний із захисниками нашої держави. Це свято об’єднує духовність, родинні традиції та віру в Божу опіку.

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі

Вітаємо з Днем Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаємо, щоб небесний покров завжди захищав вас від негараздів і додавав сил у важкі хвилини. Хай у вашому серці панує мир, а у домі завжди буде затишок, любов і добробут.

***

Вітаємо зі святом Покрови! Бажаємо міцного здоров’я, щирої радості та благополуччя, щоб кожен день приносив тільки добро. Хай Божа Матір береже вас і дарує впевненість у завтрашньому дні.

***

Вітаємо з Покровою Пресвятої Богородиці! Бажаємо, щоб у вашому житті завжди було місце для віри, надії та щирої любові до ближніх. Хай у домі панує злагода, а кожен крок буде благословенним.

***

Вітаємо зі святом Покрови! Бажаємо, щоб Божа Матір завжди була поруч, оберігала вас і ваш рід від усякого зла. Нехай життя дарує радість, натхнення і безліч світлих моментів.

***

Вітаємо з Днем Покрови! Бажаємо, щоб це світле свято принесло у ваше життя духовну силу, гармонію та щастя. Хай Пресвята Богородиця завжди тримає вас під своїм надійним захистом.

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2025 у віршах

У день Покрови бажаю вам мирного неба!

Щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала,

Щоб вдавалось у житті все, що треба,

А наша країна лише процвітала!

***

На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.

Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

***

Як вороги колись палили

Константинополя жита –

Покрови хусткою накрила

Всіх Богородиця свята.

Коли навколо царство змови

Марнує прожиті літа,

Накриє хусткою Покрови

Нас Богородиця свята.

Молитва з Богом є розмова,

І часто подумки без слів,

А Бога Матері Покрова

Хай вбереже від ворогів.

Від сил кривавих і ворожих,

Що нашу землю гнітять знов,

Хай буде завжди на сторожі

Від Богородиці Покров.

Привітання зі святом Покрови 2025 у листівках

