Щороку у жовтні в Україні відзначається День територіальної оборони. У день свята вшановують військовослужбовців, які забезпечують безпеку громад і підсилюють обороноздатність держави.

Це відносно молоде свято, та після початку повномасштабної війни РФ воно набуло особливого значення. Саме бійці ТрО сміливо тримали оборону міст і сіл, зупиняли ворога, створювали блокпости та чергували на них цілодобово.

Коли День територіальної оборони України – дата

День територіальної оборони відзначається у першу неділю жовтня. У 2025 році свято припадає на 5 жовтня.

Зараз дивляться

Подію було запроваджено указом президента у 2020 році з огляду на важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності держави.

З 1 січня 2022 року Сили ТрО є окремим родом Збройних сил України, на який покладається організація, підготовка та виконання завдань територіальної оборони.

Тож сьогодні варто подякувати бійцям ТрО за службу і захист. З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем територіальної оборони України в картинках.

Привітання з Днем територіальної оборони в картинках

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.