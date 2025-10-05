Щороку в першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. У 2025-му він припадає на 5 жовтня та збігається із Всесвітнім днем вчителя.

Сьогодні в Україні працюють сотні тисяч освітян. Попри війну, повітряні тривоги й відключення світла, вони тримають освітній тил, зберігають відданість справі та допомагають дітям відчувати стабільність і віру в майбутнє.

Цього дня вчителі приймають вдячність і привітання від учнів, батьків та колег. Факти ICTV підготували з цієї нагоди добірку гарних вітань у листівках і віршах.

Зараз дивляться

День вчителя 2025 – привітання у картинках

Інколи найтепліші слова можна передати не лише усно, а й через зображення. Листівка до Дня вчителя стане гарним знаком уваги для наставників – вона поєднує у собі щирі слова вдячності та святковий настрій.

День вчителя 2025 – привітання у віршах

Учителем не кожен може бути,

Не кожне серце вміє говорити…

Учитель – лише той, хто вміє чути,

Окрилити, навчити та любити.

Тендітну душу ласкою зігріти

І добротою ниву засівати,

Безмежно, щиро цілий світ любити

І дітям усього себе віддати.

***

Професія учителя важлива,

Вона – цікава, копітка.

Наука – це велика сила.

Робота ця щоденна і важка.

Зі святом хочемо вас привітати!

Бажаємо досягнень всіх вершин,

І щоб завжди хороший настрій мати,

І більше радісних в житті хвилин.

Щоб ви пишались учнями своїми,

Щоб ви ніколи не втрачали крил,

Ішли вперед, на благо України,

Виховуючи покоління. Миру й сил!

***

Хай буде прекрасним, щасливим це свято,

Бажаєм міцного здоров’я багато,

Вам вдячні за людяність, працю, знання,

Сердечне тепло та всього пізнання.

Бажаємо щастя, багатства, достатку,

Хай буде в житті вашім все у порядку!

***

Наші милі, любі вчителі,

Вам вклоняємося до землі,

За завзятість у своїй роботі,

За знання, терпіння і турботу.

І нехай у найскрутніший час

Віра в краще не покине вас,

Зіронька надії не згасає,

І Господь життя оберігає!

***

З Днем вчителя нині

Вітаю вас щиро!

Бажаю натхнення,

В житті щастя й миру.

Робота хай радість

Щоденно дарує,

Хай в долі добро

Повсякчасно панує.

***

Приносить осінь свято на крилі

Із горобини золотим намистом.

З букетами приходять вчителі

У сяйві айстр й багряним падолистом.

Всесвітній день мандрує по землі,

Онлайн працюють впевнено всі учні.

У вайбері гортають сторінки

З учителем, як завжди, нерозлучні.

Хай буде мудрість, вчителю, твоя

Для мене одкровенням на майбутнє.

Бо схожий ти на справжнього героя,

Бо дистанційно з учнями присутній!

***

Наснаги бажаю в нелегкій роботі,

Щоб добре родило навчання зерно.

Щоб крила юнацькі у вільнім польоті

Завжди пам’ятали про Ваше тепло.

Бажаю щоденних і сили, й терпіння,

Та усмішок щирих в очах, на устах.

Нехай не згасає науки горіння —

Воно і майбутнє у Ваших руках.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.