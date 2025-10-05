День вчителя 2025: що побажати педагогам у листівках та віршах
Щороку в першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. У 2025-му він припадає на 5 жовтня та збігається із Всесвітнім днем вчителя.
Сьогодні в Україні працюють сотні тисяч освітян. Попри війну, повітряні тривоги й відключення світла, вони тримають освітній тил, зберігають відданість справі та допомагають дітям відчувати стабільність і віру в майбутнє.
Цього дня вчителі приймають вдячність і привітання від учнів, батьків та колег. Факти ICTV підготували з цієї нагоди добірку гарних вітань у листівках і віршах.
День вчителя 2025 – привітання у картинках
Інколи найтепліші слова можна передати не лише усно, а й через зображення. Листівка до Дня вчителя стане гарним знаком уваги для наставників – вона поєднує у собі щирі слова вдячності та святковий настрій.
День вчителя 2025 – привітання у віршах
Учителем не кожен може бути,
Не кожне серце вміє говорити…
Учитель – лише той, хто вміє чути,
Окрилити, навчити та любити.
Тендітну душу ласкою зігріти
І добротою ниву засівати,
Безмежно, щиро цілий світ любити
І дітям усього себе віддати.
***
Професія учителя важлива,
Вона – цікава, копітка.
Наука – це велика сила.
Робота ця щоденна і важка.
Зі святом хочемо вас привітати!
Бажаємо досягнень всіх вершин,
І щоб завжди хороший настрій мати,
І більше радісних в житті хвилин.
Щоб ви пишались учнями своїми,
Щоб ви ніколи не втрачали крил,
Ішли вперед, на благо України,
Виховуючи покоління. Миру й сил!
***
Хай буде прекрасним, щасливим це свято,
Бажаєм міцного здоров’я багато,
Вам вдячні за людяність, працю, знання,
Сердечне тепло та всього пізнання.
Бажаємо щастя, багатства, достатку,
Хай буде в житті вашім все у порядку!
***
Наші милі, любі вчителі,
Вам вклоняємося до землі,
За завзятість у своїй роботі,
За знання, терпіння і турботу.
І нехай у найскрутніший час
Віра в краще не покине вас,
Зіронька надії не згасає,
І Господь життя оберігає!
***
З Днем вчителя нині
Вітаю вас щиро!
Бажаю натхнення,
В житті щастя й миру.
Робота хай радість
Щоденно дарує,
Хай в долі добро
Повсякчасно панує.
***
Приносить осінь свято на крилі
Із горобини золотим намистом.
З букетами приходять вчителі
У сяйві айстр й багряним падолистом.
Всесвітній день мандрує по землі,
Онлайн працюють впевнено всі учні.
У вайбері гортають сторінки
З учителем, як завжди, нерозлучні.
Хай буде мудрість, вчителю, твоя
Для мене одкровенням на майбутнє.
Бо схожий ти на справжнього героя,
Бо дистанційно з учнями присутній!
***
Наснаги бажаю в нелегкій роботі,
Щоб добре родило навчання зерно.
Щоб крила юнацькі у вільнім польоті
Завжди пам’ятали про Ваше тепло.
Бажаю щоденних і сили, й терпіння,
Та усмішок щирих в очах, на устах.
Нехай не згасає науки горіння —
Воно і майбутнє у Ваших руках.