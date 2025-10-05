Ежегодно в первое воскресенье октября в Украине отмечают День учителя. В 2025 году он приходится на 5 октября и совпадает с Всемирным днем учителя.

Сегодня в Украине работают сотни тысяч педагогов. Несмотря на войну, воздушные тревоги и отключения света, они держат образовательный тыл, сохраняют преданность делу и помогают детям чувствовать стабильность и веру в будущее.

В этот день учителя принимают благодарность и поздравления от учеников, родителей и коллег. Факты ICTV подготовили по этому случаю подборку красивых поздравлений в открытках и стихах.

День учителя 2025 – поздравления в картинках

Иногда самые теплые слова можно передать не только устно, но и через изображения. Открытка ко Дню учителя станет хорошим знаком внимания для наставников – она сочетает в себе искренние слова благодарности и праздничное настроение.

День вчителя 2025 - привітання

Поздравления с Днем учителя 2025 в картинках

День вчителя 2025 - привітанняДень вчителя 2025 - привітання

Открытки ко Дню учителя 2025

День вчителя 2025 - привітання

С Днем учителя 2025 – открытки

День вчителя 2025 - привітання

Картинки с поздравлением ко Дню учителя 2025

День вчителя 2025 - привітання

С Днем учителя – лучшие поздравления

День учителя 2025 – поздравления в стихах

Спасибо вам за труд нелегкий,
За обучение детей.
Желаем радостных мгновений,
Хороших больше новостей!

Здоровья пожелать, удачи
Вам в День учителя хотим.
Пусть будут легкими задачи.
Мы вас за все благодарим.

***

Нелегкий труд — детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.

И в День учителя от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.

Ваш терпеливый, нужный труд
Достоин восхищения,
Пусть все цветы для вас цветут,
Добавив вдохновения.

***

Кто заботится о нас,
Как вторая мама?
Кто воспитывает нас
Мудро неустанно?

Наш учитель дорогой,
Лучший наш наставник
С самой доброю душой!
Нет вам в мире равных.

С Днем учителя мы вас
Дружно поздравляем,
Не болеть и в счастье жить
От души желаем!

Мы все очень любим вас,
Уважаем, ценим.
В жизни знания не раз
Мы еще применим!

***

Учитель, педагог, наставник,
Ваш труд теплом души согрет.
И в День учителя мы славим
Всех, кто нам дарит знаний свет.

Мы благодарны вам без меры
За все тепло, терпение, труд.
Желаем вам добра и веры,
И пусть невзгоды все уйдут!

***

Спасибо всем учителям.
Терпения и здоровья вам!
На свете нет людей мудрей.
Желаю много светлых дней,
Чтоб каждый счастье приносил,
И чтоб не убавлялось сил.
Пусть радость вам приносит труд,
А дети встречи с вами ждут.

***

Желаю в День учителя
Любви и уважения.
Здоровья крепкого всегда,
Успехов, настроения.

Пусть будут все ученики
Успешны и талантливы.
Пусть ждет благополучие,
Всегда вы будьте счастливы!

***

В День учителя хочу вам пожелать
В жизни никогда не унывать.
Мира, креатива, комплиментов,
Уваженья, трепетных моментов,
Творческих успехов, жизни личной,
В общем, чтоб все было на отлично.

