Ежегодно в первое воскресенье октября в Украине отмечают День учителя. В 2025 году он приходится на 5 октября и совпадает с Всемирным днем учителя.

Сегодня в Украине работают сотни тысяч педагогов. Несмотря на войну, воздушные тревоги и отключения света, они держат образовательный тыл, сохраняют преданность делу и помогают детям чувствовать стабильность и веру в будущее.

В этот день учителя принимают благодарность и поздравления от учеников, родителей и коллег. Факты ICTV подготовили по этому случаю подборку красивых поздравлений в открытках и стихах.

День учителя 2025 – поздравления в картинках

Иногда самые теплые слова можно передать не только устно, но и через изображения. Открытка ко Дню учителя станет хорошим знаком внимания для наставников – она сочетает в себе искренние слова благодарности и праздничное настроение.

День учителя 2025 – поздравления в стихах

Спасибо вам за труд нелегкий,

За обучение детей.

Желаем радостных мгновений,

Хороших больше новостей!

Здоровья пожелать, удачи

Вам в День учителя хотим.

Пусть будут легкими задачи.

Мы вас за все благодарим.

***

Нелегкий труд — детей учить

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.

И в День учителя от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.

Ваш терпеливый, нужный труд

Достоин восхищения,

Пусть все цветы для вас цветут,

Добавив вдохновения.

***

Кто заботится о нас,

Как вторая мама?

Кто воспитывает нас

Мудро неустанно?

Наш учитель дорогой,

Лучший наш наставник

С самой доброю душой!

Нет вам в мире равных.

С Днем учителя мы вас

Дружно поздравляем,

Не болеть и в счастье жить

От души желаем!

Мы все очень любим вас,

Уважаем, ценим.

В жизни знания не раз

Мы еще применим!

***

Учитель, педагог, наставник,

Ваш труд теплом души согрет.

И в День учителя мы славим

Всех, кто нам дарит знаний свет.

Мы благодарны вам без меры

За все тепло, терпение, труд.

Желаем вам добра и веры,

И пусть невзгоды все уйдут!

***

Спасибо всем учителям.

Терпения и здоровья вам!

На свете нет людей мудрей.

Желаю много светлых дней,

Чтоб каждый счастье приносил,

И чтоб не убавлялось сил.

Пусть радость вам приносит труд,

А дети встречи с вами ждут.

***

Желаю в День учителя

Любви и уважения.

Здоровья крепкого всегда,

Успехов, настроения.

Пусть будут все ученики

Успешны и талантливы.

Пусть ждет благополучие,

Всегда вы будьте счастливы!

***

В День учителя хочу вам пожелать

В жизни никогда не унывать.

Мира, креатива, комплиментов,

Уваженья, трепетных моментов,

Творческих успехов, жизни личной,

В общем, чтоб все было на отлично.

