У п’ятницю, 17 жовтня, відзначається Міжнародний день боротьби з бідністю, Всесвітній день травм, Всесвітній День донорства та трансплантації органів.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого пророка Осії. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 17 жовтня 2025 року

Згідно з православним календарем, цього дня згадують старозавітнього пророка Ізраїлю Осія. Він жив за ізраїльського царя Єровоама II до нашої ери.

Осія був освіченою людиною, протягом життя боровся проти відступництва Ізраїля від Ягве-Господа, а також із занепадом народних звичаїв та громадськими пороками.

Хто святкує день ангела 17 жовтня 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники таких чоловічих імен: Андрій, Антон, Дем’ян, Йосип, Леонтій та Олександр.

Що не можна робити 17 жовтня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети не радять дивитися в очі жебракам – накличете бідність.

Не можна витрачати багато грошей – це до фінансових проблем. Також 17 жовтня не варто брати гроші в борг, розпочинати нові справи і будувати плани.

Що можна робити сьогодні

Жінкам цього дня радять більше відпочивати, щоб зберегти здоров’я. Всі важливі питання і турботи краще відкласти на потім.

Сьогодні можна готувати, займатися рукоділлям і творчістю. Також 17 жовтня рекомендується зробити три добрих справи, вважається, що після цього всі справи підуть вгору, а в будинку завжди будуть гроші.

Народні прикмети на 17 жовтня 2025 року

Ще не всі дерева скинули листя – зима буде довгою.

Теплий день – до м’якої зими.

Випав сніш – навесні можлива повінь.

Ввечері небо червоного кольору – до сильного вітру.

