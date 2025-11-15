Різдвяний піст – один із чотирьох багатоденних постів у православній традиції. Для вірян це час духовного очищення, стриманості та підготовки до одного із найважливіших свят – Різдва Христового.

Піст традиційно розпочинається наприкінці осені і триває понад місяць – до самого Святвечора.

Коли закінчується Різдвяний піст 2025

Згідно з церковним календарем ПЦУ, Різдвяний піст 2025 розпочався 15 листопада і триватиме до 24 грудня включно. Тобто, Святвечір – це останній день посту. Вже наступного дня, 25 грудня, віряни святкуватимуть Різдво Христове.

Різвяний піст 2025 триває 40 днів. У цей період християни утримуються від м’ясних, молочних продуктів, яєць, алкоголю. В окремі дні дозволяється риба і вино.

Також під час посту віряни обмежують себе у розвагах, приділяючи більше уваги молитві, добрим справам і внутрішньому спокою.

За традицією, в останній день Різдвяного посту на Святвечір заведено збиратися сім’єю за столом із 12 пісними стравами – це символічне завершення духовної підготовки до Різдва Христового.

