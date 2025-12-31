Привітання з Маланкою та Щедрим вечором: щирі побажання рідним
Напередодні Нового року, 31 грудня, українці відзначають Маланку або Щедрий вечір. Це одне з найяскравіших зимових свят в українській традиції. Саме цього дня заведено щедрувати, готувати кутю, прощатися зі старим роком та збиратися з рідними за святковим столом.
Також в день свята потрібно привітати рідних і близьких, побажавши їм миру, міцного здоров’я, достатку і щастя. Факти ICTV підготували привітання з Маланкою і Щедрим вечором в картинках, віршах і прозі.
Привітання з Маланкою та Щедрим вечором в картинках
Привітання з Маланкою та Щедрим вечором у віршах і прозі
***
Вітаю з Маланкою! Нехай у вашій оселі панують тепло, злагода й достаток, а кожен день 2026 року буде сповнений добрих новин.
***
Вітання з Щедрим вечором усій вашій родині!
Найперше побажаю, щоб були щасливі!
По-друге, побажаю вам куті смачної,
Жити наче в казці, в мирі та любові!
***
Вітаю зі Щедрим вечором! Нехай у серці буде спокій, у домі — достаток, а поруч — люди, з якими завжди легко і радісно. Бажаю вам смачної куті та веселих щедрівок!
***
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я.
А пан, як господар.
Господиня, як калина.
А діточки, як квіточки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Зі святом!
***
Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай в новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно! Щиро вітаю зі святом!
***
Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров’я,
Жити будете з любов’ю,
Чесні будуть справи й дії,
Всі здійсняться ваші мрії!
Всього найкращого бажаю!
З Щедрим вечором вітаю!
***