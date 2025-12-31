Напередодні Нового року, 31 грудня, українці відзначають Маланку або Щедрий вечір. Це одне з найяскравіших зимових свят в українській традиції. Саме цього дня заведено щедрувати, готувати кутю, прощатися зі старим роком та збиратися з рідними за святковим столом.

Також в день свята потрібно привітати рідних і близьких, побажавши їм миру, міцного здоров’я, достатку і щастя. Факти ICTV підготували привітання з Маланкою і Щедрим вечором в картинках, віршах і прозі.

Привітання з Маланкою та Щедрим вечором в картинках

Привітання з Маланкою та Щедрим вечором у віршах і прозі

Вітаю з Маланкою! Нехай у вашій оселі панують тепло, злагода й достаток, а кожен день 2026 року буде сповнений добрих новин.

Вітання з Щедрим вечором усій вашій родині!

Найперше побажаю, щоб були щасливі!

По-друге, побажаю вам куті смачної,

Жити наче в казці, в мирі та любові!

Вітаю зі Щедрим вечором! Нехай у серці буде спокій, у домі — достаток, а поруч — люди, з якими завжди легко і радісно. Бажаю вам смачної куті та веселих щедрівок!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я.

А пан, як господар.

Господиня, як калина.

А діточки, як квіточки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Зі святом!

Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай в новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно! Щиро вітаю зі святом!

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров’я,

Жити будете з любов’ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Всього найкращого бажаю!

З Щедрим вечором вітаю!

