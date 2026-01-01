Коли колядують, щедрують і посівають за новим календарем у 2025–2026 роках
Цієї осені українські парафії остаточно перейшли на новоюліанський календар, тож зимові святкові обряди в Україні у 2025 році проводять за новими датами.
Розповідаємо, коли колядують, щедрують і посівають в Україні у 2025-2026 роках, які дати вважати правильними та як нині проводять традиційний різдвяно-новорічний цикл.
Коли колядують в Україні у 2025 році
Колядувати в Україні традиційно починають у Святвечір, який за новим календарем припадає на 24 грудня 2025 року.
Саме цього вечора після святої вечері люди виходять колядувати, співають різдвяні пісні та вітають одне одного з народженням Христа.
Залежно від регіону та місцевої традиції, колядування може тривати по-різному. В одних громадах колядують до Водохреща – 6 січня, в інших – аж до Стрітення Господнього, яке наступного року припаде на 2 лютого.
Упродовж усього різдвяного періоду колядки звучать і в храмах, і поза ними.
Коли щедрують за новим календарем
Щедрий вечір у 2025 році припадає на 31 грудня. Саме цього дня в Україні співають щедрівки, водять Маланку та козу, величають господарів і бажають добробуту в новому році.
Раніше Щедрий вечір відзначали 13 січня – напередодні Старого Нового року. Після переходу на новий церковний календар щедрування логічно поєдналося з календарним новим роком і стало продовженням різдвяних традицій.
Коли посівають у 2026 році
Посівання в Україні традиційно відбувається вночі або зранку 1 січня 2026 року – одразу після Щедрого вечора.
За звичаєм, зерном оселі засівають хлопці, промовляючи побажання щасливого, мирного та врожайного року для всієї родини.
Цей обряд символізує початок нового року й добрий знак на прийдешній рік. Посівання, як і колядування та щедрування, залишається невід’ємною частиною української різдвяно-новорічної традиції.