У суботу, 10 січня, відзначається Всесвітній день метро, День дошки візуалізації, День порятунку орлів, День гіркого шоколаду, День своєрідних людей, День шанування кімнатних рослин та День скорочення витрат на електроенергію.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святителя Григорія Ніського. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 10 січня 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 10 січня віряни вшановують пам’ять святителя Григорія Ніського.

Отримавши гарну освіту, він певний час був наставником з красномовства. У 372 році був рукоположений своїм братом, святим Василієм Великим, на єпископа міста Ніса в Каппадокії.

У 379 році Григорій взяв участь в Антіохійському соборі проти єретиків, що не визнавали непорочності Божої Матері, і тих, що поклонялися Богоматері як божеству.

Згодом він став одним з головних діячів Другого Вселенського собору, який було скликано в Константинополі проти єресі Македонія. Григорій Ніський дожив до глибокої староті і помер незабаром після Константинопільського собору.

Хто святкує день ангела 10 січня 2026 року

Сьогодні день ангела відзначають власники імен Анатолій, Григорій, Макар, Павло і Петро.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, щастя та Божого благословення.

Що не можна робити 10 січня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Згідно з місячним календарем, 10 січня не варто починати нові справи або вирушати у подорож. Не можна допускати фізичних й емоційних перевантажень.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна прибирати, прати, готувати, займатися рукоділлям, творчістю та іншими домашніми справами. Корисно зайнятися самоосвітою, також добре ділитися досвідом, передавати свої знання.

10 січня варто бути щедрим, особливо до дітей та учнів. Вдалий день для бізнесу, колективної роботи і спонсорства.

Народні прикмети на 10 січня 2026 року

Іній на скиртах сіна – літо буде дощовим.

Південний вітер – до частих гроз в червні.

Ясна погода – чекайте на спекотне і сухе літо.

Безхмарне небо — до ранньої весни.