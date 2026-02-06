Сьогодні, 6 лютого, у світі відзначають Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи, а також Міжнародний день бармена.

Також на цю дату припадають День жувальної гумки, День роботи голяка та стартує Всесвітній день без мобільного телефону, який триває з 6 по 8 лютого.

За церковним календарем цього дня вшановують святого преподобного Вукола та священномученика Сілвана.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 6 лютого 2026 року

Цього дня за церковним календарем вшановують пам’ять святого преподобного Вукола, єпископа Смірнського, а також святого священномученика Сілвана, єпископа, і з ним мучеників диякона Луку та читця Мокія.

Святий Вукол жив у II столітті та був учнем апостола Івана Богослова, який висвятив його на єпископа міста Смірни в Малій Азії.

Він ревно служив своїй пастві та все життя присвятив утвердженню християнської віри. За свідченням деяких церковних письменників, саме Вукола вважають тим “ангелом церкви в Смирні”, про якого згадує апостол Іван у книзі Одкровення.

Після смерті святого при його гробі відбувалися чудеса, а зілля, що виросло на могилі, за переказами, зцілювало хворих.

Також цього дня церква згадує святого Сілвана, єпископа з Фінікії, який загинув мученицькою смертю у 312 році разом із дияконом Лукою та читцем Мокієм.

Після тортур, ув’язнення та моріння голодом їх віддали на поживу диким звірам. За переказами, звірі не торкнулися мучеників, і після молитви вони відійшли до Бога. Вночі християни таємно поховали їхні тіла з належною честю.

Хто святкує день ангела 6 лютого 2026 року

6 лютого день ангела відзначають власники та власниці таких імен: Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Олександр, Марія та Христина.

Цього дня віряни можуть помолитися за своїх небесних покровителів, подякувати за заступництво та попросити духовної підтримки для себе й близьких.

За традицією іменинникам бажають здоров’я, миру, сили духу та Божого благословення на добрі справи.

Що не можна робити 6 лютого 2026 року

Піддаватися злості, заздрості, агресії, бажанню помсти чи гордині.

Сваритися, з’ясовувати стосунки, провокувати конфлікти.

Контактувати з незнайомими людьми або втягуватися у сумнівні розмови й пропозиції.

Переїдати та вживати алкоголь.

Брати або давати гроші й речі в борг, щоб не накликати фінансові труднощі.

Дивитися довго в дзеркало та розповідати іншим свої сни — за повір’ями, це могло притягнути негаразди.

Ухвалювати важливі рішення, підписувати доленосні документи або робити остаточний вибір.

Перевантажувати себе фізично: важкі тренування та надмірні навантаження краще відкласти.

Що можна робити сьогодні

Цей день варто присвятити внутрішньому очищенню та відновленню рівноваги. Корисно навести лад у домі, позбутися зайвих речей, очистити простір і власні думки. Сприятливим вважається спокійний аналіз минулого, каяття у помилках, робота над собою.

Місяць у Терезах сприяє примиренню та налагодженню стосунків — це добрий час для м’яких розмов, пошуку компромісів і дипломатичних рішень. Варто приділити увагу етикету, культурі спілкування, проявляти делікатність і стриманість.

Також день підходить для усамітнення, духовних практик, молитви, медитації, легких домашніх справ і спокійного відпочинку без поспіху.

Народні прикмети на 6 лютого 2026 року

Якщо вранці стелиться туман — день буде ясним і сонячним.

Птахи сидять високо на гілках — найближчим часом потеплішає.

Якщо птахи тримаються низько — чекай зміни погоди.

Шелест дерев без сильного вітру віщує снігопад.

Мінлива погода цього дня — до нестабільного березня.

