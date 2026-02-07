У суботу, 7 лютого, у світі відзначається День народження вогнегасника та День періодичної таблиці.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобних Парфенія та Луки. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 7 лютого 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 7 лютого віряни згадують преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійского. Він був сином одного з дияконів Мелітополя (Геллеспонта) на ім’я Христодул.

Святий старанно працював, віддаючи зароблене нужденним. Парфеній лікував хвороби, виганяв бісів і творив інші чудеса. Єпископ Мілетополя Філет висвятив його у священики, а пізніше він став єпископом Лампсакійським.

Також 7 лютого православна церква вшановує пам’ять преподобного Луки, єпископа Елладського. Він був відомий як пророк, духовний наставник, цілитель, який здатний лікувати хвороби й виганяти з людей бісів. У 945 році Лука заснував монастир Осіос-Лукас.

Хто святкує день ангела 7 лютого 2026 року

Іменини цього дня відзначають Олександр, Олексій та Петро. Привітайте знайомих чоловіків, які носять ці імена, побажаннями щастя, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 7 лютого 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі. Не рекомендується робити дрібну і рутинну роботу.

Народні прикмети не радять цього дня укладати шлюб – він буде нещасливим. Не варто стригтися – зміна зачіски може негативно вплинути на психологічний стан.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати, займатися рукоділлям, творчістю та різними домашніми справами. Можна сміливо задумувати і реалізовувати плани.

Один із кращих днів для активних дій, для визначення мети, вибору професії, побудови кар’єри й переходу на нову роботу. Можна зустрічатися з друзями чи рідними.

Вдалий день для бізнесу за умови колективної праці та спільного вирішення задач. Водночас 7 лютого варто зберігати спокій та не піддаватися негативним емоціям.

Народні прикмети на 7 лютого 2026 року

Хмари синього кольору – до теплої погоди.

Під час заходу сонце червоне – чекайте на прохолодне літо.

Вітряний день – до багатого врожаю ярових культур.

Теплий день – до теплого і сонячного літа.

