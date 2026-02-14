14 лютого у світі відзначають одне з найромантичніших свят року — День святого Валентина. Це гарна нагода сказати теплі слова коханим, подякувати за підтримку та нагадати про свої почуття.

У 2026 році свято припадає на суботу, тож у закоханих буде більше часу для щирих зізнань, романтичних побачень і приємних сюрпризів.

Факти ICTV підготували привітання з Днем святого Валентина 2026 в картинках та віршах – надішліть їх тим, хто вам небайдужий.

Привітання з Днем святого Валентина 2026 в картинках

Привітання з Днем святого Валентина 2026 у віршах

***

В День святого Валентина

Зичу, звісно, вам кохання,

Хай звучать завжди солодкі,

Ніжні, пристрасні зізнання.

Хай кохання надихає,

Наближає вас до мрії,

Бути в парі вам бажаю,

Щастя зичу в повній мірі.

***

З Днем святого Валентина, люба, вітаю,

І у листівці тобі нагадаю:

Я завжди поруч, знай це, будь ласка,

Ти – моя радість, ти – моя казка.

***

В цей чудовий день

Нехай Валентин, як в добрій казці,

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Палкий поцілунок!

***

Бажаю тобі кохання:

Не такого як місяць, бо він пропадає,

Не такого як сонце, бо воно згасає,

Не такого як вітер, бо він гуляє,

А такого як небо, бо воно безкрає!

З Днем святого Валентина!

***

З Днем святого Валентина,

Накриє щастя хай лавина,

Чекають хай палкі зізнання,

Взаємне, пристрасне кохання!

***

