День святого Валентина 2026: красиві привітання в картинках і віршах
14 лютого у світі відзначають одне з найромантичніших свят року — День святого Валентина. Це гарна нагода сказати теплі слова коханим, подякувати за підтримку та нагадати про свої почуття.
У 2026 році свято припадає на суботу, тож у закоханих буде більше часу для щирих зізнань, романтичних побачень і приємних сюрпризів.
Факти ICTV підготували привітання з Днем святого Валентина 2026 в картинках та віршах – надішліть їх тим, хто вам небайдужий.
Привітання з Днем святого Валентина 2026 в картинках
Привітання з Днем святого Валентина 2026 у віршах
***
В День святого Валентина
Зичу, звісно, вам кохання,
Хай звучать завжди солодкі,
Ніжні, пристрасні зізнання.
Хай кохання надихає,
Наближає вас до мрії,
Бути в парі вам бажаю,
Щастя зичу в повній мірі.
***
З Днем святого Валентина, люба, вітаю,
І у листівці тобі нагадаю:
Я завжди поруч, знай це, будь ласка,
Ти – моя радість, ти – моя казка.
***
В цей чудовий день
Нехай Валентин, як в добрій казці,
Подарує тобі щастя,
А Амурчик у намисті
Принесе кохання чисте,
А від мене подарунок –
Палкий поцілунок!
***
Бажаю тобі кохання:
Не такого як місяць, бо він пропадає,
Не такого як сонце, бо воно згасає,
Не такого як вітер, бо він гуляє,
А такого як небо, бо воно безкрає!
З Днем святого Валентина!
***
З Днем святого Валентина,
Накриє щастя хай лавина,
Чекають хай палкі зізнання,
Взаємне, пристрасне кохання!
***