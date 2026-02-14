14 лютого у світі відзначають одне з найромантичніших свят року — День святого Валентина. Це гарна нагода сказати теплі слова коханим, подякувати за підтримку та нагадати про свої почуття.

У 2026 році свято припадає на суботу, тож у закоханих буде більше часу для щирих зізнань, романтичних побачень і приємних сюрпризів.

Факти ICTV підготували привітання з Днем святого Валентина 2026 в картинках та віршах – надішліть їх тим, хто вам небайдужий.

Привітання з Днем святого Валентина 2026 в картинках

День святого Валентина 2026

День святого Валентина 2026

Привітання з Днем святого Валентина

Привітання з Днем святого Валентина

День закоханих 2026 - картинки

День закоханих 2026 – картинки

Листівки до Дня святого Валентина 2026

Листівки до Дня святого Валентина 2026

Картинки до Дня закоханих

Картинки до Дня закоханих

Привітання з Днем святого Валентина 2026 у віршах

***

В День святого Валентина
Зичу, звісно, вам кохання,
Хай звучать завжди солодкі,
Ніжні, пристрасні зізнання.

Хай кохання надихає,
Наближає вас до мрії,
Бути в парі вам бажаю,
Щастя зичу в повній мірі.

***

З Днем святого Валентина, люба, вітаю,
І у листівці тобі нагадаю:
Я завжди поруч, знай це, будь ласка,
Ти – моя радість, ти – моя казка.

***

В цей чудовий день
Нехай Валентин, як в добрій казці,
Подарує тобі щастя,
А Амурчик у намисті
Принесе кохання чисте,
А від мене подарунок –
Палкий поцілунок!

***

Бажаю тобі кохання:
Не такого як місяць, бо він пропадає,
Не такого як сонце, бо воно згасає,
Не такого як вітер, бо він гуляє,
А такого як небо, бо воно безкрає!
З Днем святого Валентина!

***

З Днем святого Валентина,
Накриє щастя хай лавина,
Чекають хай палкі зізнання,
Взаємне, пристрасне кохання!

***

день святого Валентина

