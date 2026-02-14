День святого Валентина 2026: красивые поздравления в картинках и стихах
14 февраля в мире отмечают один из самых романтичных праздников года — День святого Валентина. Это хороший повод сказать теплые слова любимым, поблагодарить за поддержку и напомнить о своих чувствах.
В 2026 году праздник выпадает на субботу, поэтому у влюбленных будет больше времени для искренних признаний, романтических свиданий и приятных сюрпризов.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем святого Валентина 2026 в картинках и стихах — отправьте их тем, кто вам небезразличен.
Поздравления с Днем святого Валентина 2026 в картинках
Поздравления с Днем святого Валентина 2026 в стихах
***
В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты.
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!
Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где все радостно и ясно!
***
В День святого Валентина
Все волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.
С Днем влюбленных поздравляю.
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!
***
Желаю в День влюбленных
Любви большой и чистой.
Чтоб все мечты сбывались
На удивление быстро.
Улыбок, счастья, смеха,
Внимания во всем.
Пусть теплота и нежность
Растут лишь с каждым днем!
***
В День святого Валентина
Я желаю от души
Радости, любви взаимной
И чудес самых больших!
Самых ярких впечатлений,
Самых праздничных минут.
Счастье рядом, несомненно,
Ты об этом не забудь!
***
Я спешу тебя поздравить
С Днем святого Валентина!
Никогда пускай не будет
У тебя для слез причины.
Радуйся, живи счастливо,
Следуй за своей мечтой.
Помни, что бы ни случилось,
Рядом я всегда с тобой!
***