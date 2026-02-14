14 февраля в мире отмечают один из самых романтичных праздников года — День святого Валентина. Это хороший повод сказать теплые слова любимым, поблагодарить за поддержку и напомнить о своих чувствах.

В 2026 году праздник выпадает на субботу, поэтому у влюбленных будет больше времени для искренних признаний, романтических свиданий и приятных сюрпризов.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем святого Валентина 2026 в картинках и стихах — отправьте их тем, кто вам небезразличен.

Поздравления с Днем святого Валентина 2026 в картинках

Поздравления с Днем святого Валентина 2026 в стихах

***

В День святого Валентина

Пусть сбываются мечты.

Не пройдет любовь пусть мимо,

А в душе цветут цветы!

Пусть счастливый этот праздник

Принесет вестей прекрасных,

Станет маленькою сказкой,

Где все радостно и ясно!

***

В День святого Валентина

Все волшебно и красиво:

В романтических сердечках,

В лепестках, конфетах, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю.

Пусть любовь преград не знает,

А февральская метель

Не испортит этот день!

***

Желаю в День влюбленных

Любви большой и чистой.

Чтоб все мечты сбывались

На удивление быстро.

Улыбок, счастья, смеха,

Внимания во всем.

Пусть теплота и нежность

Растут лишь с каждым днем!

***

В День святого Валентина

Я желаю от души

Радости, любви взаимной

И чудес самых больших!

Самых ярких впечатлений,

Самых праздничных минут.

Счастье рядом, несомненно,

Ты об этом не забудь!

***

Я спешу тебя поздравить

С Днем святого Валентина!

Никогда пускай не будет

У тебя для слез причины.

Радуйся, живи счастливо,

Следуй за своей мечтой.

Помни, что бы ни случилось,

Рядом я всегда с тобой!

***

