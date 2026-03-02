Сьогодні, 3 березня, у світі відзначають Міжнародний день письменника, Всесвітній день слуху, Всесвітній день дикої природи та Міжнародний день ірландського віскі.

За церковним календарем цього дня вшановують пам’ять святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.

Факти ICTV зібрали головні відомості про цю дату – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 3 березня 2026 року

Цього дня віряни вшановують пам’ять святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска. Вони постраждали за християнську віру в 290 році в місті Амасія у Понті (нині територія північної Туреччини).

За переказами, за правління імператора Максиміана у місцевій в’язниці перебували троє християн — рідні брати Євтропій і Клеонік та їхній сподвижник Василіск. Протягом трьох днів їх піддавали тяжким мукам, однак вони не зреклися віри.

Зрештою братів Євтропія і Клеоніка засудили до розп’яття, а Василіска невдовзі стратили мечем. Після смерті мощі мучеників, за свідченнями, прославилися численними чудесами.

Хто святкує день ангела 3 березня 2026 року

3 березня іменини відзначають Михайло та Марта. Імʼя Михайло має давньоєврейське походження й означає “хто як Бог”. Його пов’язують із архангелом Михаїлом – одним із найшанованіших небесних покровителів у християнській традиції.

Марта – ім’я арамейського походження, що перекладається як “пані” або “господиня”. У християнстві відоме завдяки святій Марті, яка згадується в Євангелії як сестра Лазаря і Марії.

Що не можна робити 3 березня 2026 року

  • Сваритися, лихословити,з’ясовувати стосунки.
  • Давати й брати гроші в борг після заходу сонця — за повір’ям, це може “винести” достаток із дому.
  • Ходити без потреби до лісу — адже звірі прокидаються після зими й можуть бути агресивними.
  • Зловживати алкоголем і не влаштовувати гучних застіль.
  • Перевтомлювати очі.
  • Ухвалювати імпульсивні глобальні рішенння.

Що можна робити сьогодні

За народною традицією, це гарний час для спокійної домашньої праці, наведення ладу, підготовки до весняних робіт. Можна готувати прості страви, ділитися їжею з близькими, проявляти турботу.

День вважається дуже сильним енергетично та сприяє початку нових справ, фінансовим рішенням, зміні місця роботи, поїздкам і творчим проєктам. Це вдалий період для самовдосконалення, розвитку здібностей і занять улюбленою справою.

Місяць у знаку Діви допомагає виконувати точну, копітку й монотонну роботу. Сьогодні легко зосередитися на деталях, довести до ладу документи, завершити справи, які вимагали уважності та дисципліни.

Народні прикмети на 3 березня 2026 року

  • Ясний день і зоряне небо вночі — до тривалих холодів.
  • Туман зранку — до вологого літа.
  • Голосно щебечуть синиці — незабаром прийде потепління.
  • Ворони копирсаються в снігу — до ясної погоди.
  • Поява шпаків — до врожайного року.
церковний календар на лютий 2026

