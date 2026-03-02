Сьогодні, 3 березня, у світі відзначають Міжнародний день письменника, Всесвітній день слуху, Всесвітній день дикої природи та Міжнародний день ірландського віскі.

За церковним календарем цього дня вшановують пам’ять святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.

Факти ICTV зібрали головні відомості про цю дату – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 3 березня 2026 року

Цього дня віряни вшановують пам’ять святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска. Вони постраждали за християнську віру в 290 році в місті Амасія у Понті (нині територія північної Туреччини).

За переказами, за правління імператора Максиміана у місцевій в’язниці перебували троє християн — рідні брати Євтропій і Клеонік та їхній сподвижник Василіск. Протягом трьох днів їх піддавали тяжким мукам, однак вони не зреклися віри.

Зрештою братів Євтропія і Клеоніка засудили до розп’яття, а Василіска невдовзі стратили мечем. Після смерті мощі мучеників, за свідченнями, прославилися численними чудесами.

Хто святкує день ангела 3 березня 2026 року

3 березня іменини відзначають Михайло та Марта. Імʼя Михайло має давньоєврейське походження й означає “хто як Бог”. Його пов’язують із архангелом Михаїлом – одним із найшанованіших небесних покровителів у християнській традиції.

Марта – ім’я арамейського походження, що перекладається як “пані” або “господиня”. У християнстві відоме завдяки святій Марті, яка згадується в Євангелії як сестра Лазаря і Марії.

Що не можна робити 3 березня 2026 року

Сваритися, лихословити,з’ясовувати стосунки.

Давати й брати гроші в борг після заходу сонця — за повір’ям, це може “винести” достаток із дому.

Ходити без потреби до лісу — адже звірі прокидаються після зими й можуть бути агресивними.

Зловживати алкоголем і не влаштовувати гучних застіль.

Перевтомлювати очі.

Ухвалювати імпульсивні глобальні рішенння.

Що можна робити сьогодні

За народною традицією, це гарний час для спокійної домашньої праці, наведення ладу, підготовки до весняних робіт. Можна готувати прості страви, ділитися їжею з близькими, проявляти турботу.

День вважається дуже сильним енергетично та сприяє початку нових справ, фінансовим рішенням, зміні місця роботи, поїздкам і творчим проєктам. Це вдалий період для самовдосконалення, розвитку здібностей і занять улюбленою справою.

Місяць у знаку Діви допомагає виконувати точну, копітку й монотонну роботу. Сьогодні легко зосередитися на деталях, довести до ладу документи, завершити справи, які вимагали уважності та дисципліни.

Народні прикмети на 3 березня 2026 року

Ясний день і зоряне небо вночі — до тривалих холодів.

Туман зранку — до вологого літа.

Голосно щебечуть синиці — незабаром прийде потепління.

Ворони копирсаються в снігу — до ясної погоди.

Поява шпаків — до врожайного року.

