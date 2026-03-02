Яке свято 3 березня 2026 та які фінансові операції під забороною після заходу сонця
Сьогодні, 3 березня, у світі відзначають Міжнародний день письменника, Всесвітній день слуху, Всесвітній день дикої природи та Міжнародний день ірландського віскі.
За церковним календарем цього дня вшановують пам’ять святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.
Факти ICTV зібрали головні відомості про цю дату – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 3 березня 2026 року
- Хто святкує день ангела 3 березня 2026 року
- Що не можна робити 3 березня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 3 березня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 3 березня 2026 року
Цього дня віряни вшановують пам’ять святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска. Вони постраждали за християнську віру в 290 році в місті Амасія у Понті (нині територія північної Туреччини).
За переказами, за правління імператора Максиміана у місцевій в’язниці перебували троє християн — рідні брати Євтропій і Клеонік та їхній сподвижник Василіск. Протягом трьох днів їх піддавали тяжким мукам, однак вони не зреклися віри.
Зрештою братів Євтропія і Клеоніка засудили до розп’яття, а Василіска невдовзі стратили мечем. Після смерті мощі мучеників, за свідченнями, прославилися численними чудесами.
Хто святкує день ангела 3 березня 2026 року
3 березня іменини відзначають Михайло та Марта. Імʼя Михайло має давньоєврейське походження й означає “хто як Бог”. Його пов’язують із архангелом Михаїлом – одним із найшанованіших небесних покровителів у християнській традиції.
Марта – ім’я арамейського походження, що перекладається як “пані” або “господиня”. У християнстві відоме завдяки святій Марті, яка згадується в Євангелії як сестра Лазаря і Марії.
Що не можна робити 3 березня 2026 року
- Сваритися, лихословити,з’ясовувати стосунки.
- Давати й брати гроші в борг після заходу сонця — за повір’ям, це може “винести” достаток із дому.
- Ходити без потреби до лісу — адже звірі прокидаються після зими й можуть бути агресивними.
- Зловживати алкоголем і не влаштовувати гучних застіль.
- Перевтомлювати очі.
- Ухвалювати імпульсивні глобальні рішенння.
Що можна робити сьогодні
За народною традицією, це гарний час для спокійної домашньої праці, наведення ладу, підготовки до весняних робіт. Можна готувати прості страви, ділитися їжею з близькими, проявляти турботу.
День вважається дуже сильним енергетично та сприяє початку нових справ, фінансовим рішенням, зміні місця роботи, поїздкам і творчим проєктам. Це вдалий період для самовдосконалення, розвитку здібностей і занять улюбленою справою.
Місяць у знаку Діви допомагає виконувати точну, копітку й монотонну роботу. Сьогодні легко зосередитися на деталях, довести до ладу документи, завершити справи, які вимагали уважності та дисципліни.
Народні прикмети на 3 березня 2026 року
- Ясний день і зоряне небо вночі — до тривалих холодів.
- Туман зранку — до вологого літа.
- Голосно щебечуть синиці — незабаром прийде потепління.
- Ворони копирсаються в снігу — до ясної погоди.
- Поява шпаків — до врожайного року.