День українського добровольця щороку відзначають 14 березня. Це день вшанування людей, які у найскладніші для держави моменти добровільно стали на її захист.

Багато з них не були військовими за професією, однак без повісток чи примусу залишили звичне життя та взяли до рук зброю, щоб боронити країну.

Факти ICTV зібрали головне про День українського добровольця 2026 – коли його відзначають, чому дата припадає саме на 14 березня та кого вітають у це свято.

Коли День українського добровольця 2026

Дата свята пов’язана з подіями 14 березня 2014 року, коли з Майдану Незалежності до тренувальної бази в Нових Петрівцях вирушили перші 500 бійців Самооборони Майдану.

Вони сформували перший добровольчий батальйон для захисту України від російської гібридної агресії на сході.

Навесні 2014 року почали виникати численні добровольчі формування. Частину з них створювали при обласних державних адміністраціях, Національній гвардії, поліції та інших структурах. Також з’явилися добровольчі батальйони, сформовані поза державними структурами.

У боях 2014–2015 років російсько-української війни брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість із них згодом стали підрозділами українських силових структур.

Офіційно День українського добровольця в Україні встановили постановою Верховної Ради від 17 січня 2017 року.

Свято запровадили, щоб вшанувати мужність і героїзм захисників незалежності, а також підтримати ініціативу громадськості щодо відзначення ролі добровольців у захисті держави.

День українського добровольця у 2026 році відзначають 14 березня.

Кого вітати з Днем українського добровольця

Добровольчий рух став одним із важливих явищ українського суспільства – тисячі людей залишали роботу, родини та звичне життя, щоб боронити державу.

У військо масово йшли люди різних професій – підприємці, науковці, митці, фахівці з різних сфер. Дехто навіть повертався з-за кордону, щоб долучитися до оборони України. Багато добровольців віддали за це власне життя.

До оборони України долучилися також іноземці. Для цього було створено Інтернаціональний легіон оборони України, до якого приєдналися добровольці з різних країн світу.

Тож у День українського добровольця вітають усіх, хто добровільно став на захист України – військових, бійців добровольчих формувань, ветеранів, а також тих, хто став до зброї, бо розумів, що це єдиний спосіб захисти українські кордони від російських окупантів.

День українського добровольця 2026 – привітання в картинках

У цій добірці ви знайдете листівкі зі щирими словами вдячності та вшанування. Їх можна відіслати усім, хто сам ухвалив рішення боронити країну.

День українського добровольця 2026 – привітання у віршах

Ви першими стали на захист країни,

Коли небезпека прийшла до родини.

За мужність і серце, що сповнене волі,

Ми дякуєм вам і бажаємо долі!

***

Доброволець – це поклик і сила,

Вас відвага у бій спорядила.

Хай Господь береже від напасті,

А вдома чекає омріяне щастя!

***

За спокій наш, за дні та ночі,

За те, що дивитесь страху у очі,

Вдячні без міру –

Перемоги та миру!

***

Ти обрав цей шлях не за наказом,

А щоб бути з Україною разом!

Хай кулі минають, ангел захищає,

І вдома родина швидше зустрічає!

***

Не заради нагород чи слави,

А для захисту своєї держави.

Вдячні вам уклінно за наші ночі й дні,

Найкращі України дочки та сини!

