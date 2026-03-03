Кабмін оновив правила залучення добровольців до ППО: що змінилося
- Кабінет міністрів спростив процедуру створення груп ППО у складі добровольчих формувань громад, передавши право ініціативи безпосередньо військовим командирам на місцях.
- Оновлені правила запроваджують сувору сертифікацію фахівців, можливість залучення кадрів із Сил ТрО та повну інтеграцію таких підрозділів у систему управління Повітряних сил ЗСУ.
Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови, яка регулює порядок реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони за допомогою залучення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України від 3 березня.
Залучення добровольчих формувань до ППО
У Міноборони зазначили, що це дасть можливість вдосконалити механізми залучення добровольців і підвищити загальну ефективність протидії повітряним загрозам на тлі посилення російських повітряних атак.
– Ухвалений документ усуває низку організаційних бар’єрів та деталізує вимоги до підготовки особового складу, який боронить українське небо, – йдеться у повідомленні.
Зміни стосуються кількох ключових напрямів:
- військове командування на місцях отримало більше повноважень: тепер ініціювати створення груп ППО у складі ДФТГ можуть безпосередньо командири добровольчих формувань та частин Сил ТрО, а участь очільників військових адміністрацій у призначенні керівників таких груп більше не є обов’язковою;
- чіткі кадрові критерії: обов’язковою умовою для залучення до складу новостворених груп ППО є проходження спеціалізованої підготовки та отримання документа про освіту зовнішнього пілота, майстра або сапера;
- вимоги до підготовки груп ППО посилюються: оператори дронів зобов’язані мати сертифікат від шкіл, підконтрольних Міноборони, а для саперів обов’язковою умовою є навчання у профільних закладах оборонного чи безпекового сектору з отриманням державного посвідчення;
- нестачу кадрів у групах ППО компенсуватимуть фахівцями Сил територіальної оборони ЗСУ: чинні військові зможуть тимчасово закривати вакансії пілотів, майстрів або саперів, поки триває підготовка добровольців;
- всі новостворені групи ППО інтегруватимуться в загальну систему протиповітряної оборони ЗСУ: оперативне планування та безпосереднє керування їхніми діями здійснюватимуть виключно Повітряні сили ЗСУ через свої органи управління.
Як стверджують у Міноборони, ці зміни усунуть бюрократію та дадуть командирам необхідну гнучкість в управлінні підрозділами.
– Реалізація нововведень суттєво підвищить спроможності місцевих громад захищати свій повітряний простір, – йдеться у повідомленні.
2 березня Кабінет міністрів дозволив підприємствам критичної інфраструктури створювати власні групи ППО та отримувати для захисту озброєння, яке наразі не використовують бойові підрозділи.