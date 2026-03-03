Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови, яка регулює порядок реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони за допомогою залучення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України від 3 березня.

Залучення добровольчих формувань до ППО

У Міноборони зазначили, що це дасть можливість вдосконалити механізми залучення добровольців і підвищити загальну ефективність протидії повітряним загрозам на тлі посилення російських повітряних атак.

– Ухвалений документ усуває низку організаційних бар’єрів та деталізує вимоги до підготовки особового складу, який боронить українське небо, – йдеться у повідомленні.

Зміни стосуються кількох ключових напрямів:

військове командування на місцях отримало більше повноважень: тепер ініціювати створення груп ППО у складі ДФТГ можуть безпосередньо командири добровольчих формувань та частин Сил ТрО, а участь очільників військових адміністрацій у призначенні керівників таких груп більше не є обов’язковою;

чіткі кадрові критерії: обов’язковою умовою для залучення до складу новостворених груп ППО є проходження спеціалізованої підготовки та отримання документа про освіту зовнішнього пілота, майстра або сапера;

вимоги до підготовки груп ППО посилюються: оператори дронів зобов’язані мати сертифікат від шкіл, підконтрольних Міноборони, а для саперів обов’язковою умовою є навчання у профільних закладах оборонного чи безпекового сектору з отриманням державного посвідчення;

нестачу кадрів у групах ППО компенсуватимуть фахівцями Сил територіальної оборони ЗСУ: чинні військові зможуть тимчасово закривати вакансії пілотів, майстрів або саперів, поки триває підготовка добровольців;

всі новостворені групи ППО інтегруватимуться в загальну систему протиповітряної оборони ЗСУ: оперативне планування та безпосереднє керування їхніми діями здійснюватимуть виключно Повітряні сили ЗСУ через свої органи управління.

Як стверджують у Міноборони, ці зміни усунуть бюрократію та дадуть командирам необхідну гнучкість в управлінні підрозділами.

– Реалізація нововведень суттєво підвищить спроможності місцевих громад захищати свій повітряний простір, – йдеться у повідомленні.

2 березня Кабінет міністрів дозволив підприємствам критичної інфраструктури створювати власні групи ППО та отримувати для захисту озброєння, яке наразі не використовують бойові підрозділи.

